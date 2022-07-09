3,5 Katlı Bina Uzunluğunda Yeni Bir Dinozor Türü Keşfedildi

Arjantin'de bilim insanları oldukça ilginç özelliklere sahip bir dinozor keşfettiklerine inanıyorlar. Araştırmacılara göre bu dinozor 3,5 katlı bir binanın boyunda, kocaman bir kafaya ve boyutuna oranla minicik kollara sahip.

Dinozorların Jurassic Park ile birlikte herkes tarafından tanınmasının ardından özellikle Tyrannosaurus Rex adlı dinozor türü ve kısa kolları sık sık şakalara konu olmuştu.

Arjantin'de araştırmalara devam eden bilim insanları haklıysa T-Rex'ten bile daha orantısız kollara sahip bir dinozor türü keşfedilmiş olabilir.

Kocaman kafa, minik kollar:

Current Biology dergisinde bir makale yayımlayan bilim insanlarına göre, Kuzey Patagonya bölgesinde daha önce keşfedilmemiş bir dinozor türüne ait olan dinozor kalıntıları çıkarıldı. Dinozorun boyu yaklaşık 11 metre olsa da kolları sadece 60 cm uzunluğunda, yani ortalama bir insan kolu kadar. Dinozorun kafatası ise 1,2 metre.

Araştırmacılara göre Meraxes gigas adı verilen bu dinozorun etobur olduğunu belirten bilim insanları, küçük kolların ise bu deve hayatta kalma konusunda avantaj sağladığını söylüyor. Makaleyi yazan Juan Canale, "Orantısal olarak küçük olan bu kolların bir tür işlevi olduğunu düşünüyorum. İskelette büyük kas girişleri ve tam gelişmiş göğüs kemerleri görülüyor, yani kollarda güçlü kaslar vardı" ifadelerini kullandı.

Kolların işlevi farklı:

Kafatasının yarısı kadar olan kolların dinozorun ağzına yetişemediğini söyleyen bilim insanlarına göre bu kol yapısının farklı işlevleri var. Küçük ama güçlü kollar dinozorun pençeleriyle parçalamaya başlamasını, çiftleşme esnasında partnerine tutunabilmesini ve düştüklerinde kalkmak için destek alabilmesini sağlıyor.

Dört ton ağırlığındaki bu sürüngenlerin 90-100 milyon yıl kadar önce yaşadığı düşünülüyor. İsmini Game of Thrones'taki ejderhalardan birinden alan dinozor üzerinde çalışmalar ise devam ediyor. Yine de Meraxes Gigas şimdiden köpekbalığı dişli kertenkelegiller grubuna alınmış durumda.