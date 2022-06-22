Klavye hız testleri günümüzde oldukça popüler hale gelmiş durumda. Çoğu kişi 10fastfingers.com gibi siteleri tercih ederek klavye hızını test ediyor ve kendi dakikada kelime sayısı rekorunu kırmaya çalışıyor. İstediği sonucu alamayan kişiler ise klavye hızını arttıracak tüyo arayışındalar. İşte bu yazımızda klavye hızınızı arttıracak 9 tüyoyu anlatıyoruz.

Günümüzde standart bir bilgisayar kullanımının neredeyse her alanında yazı yazmamız gerekiyor. Klavye kullanımı aradığımız şeylere ulaşabilmemiz için oldukça önemli. Zamandan tasarruf etmek için veya kısa sürede istenen bilgiye ulaşmak için hızlı yazı yazmak gerekiyor.

İşte bu yüzden klavye hızını arttırmak büyük önem taşıyor. Temel olarak bilgisayar kullanımı ile eş zamanlı olarak gelişen klavye yeteneği, kritik tüyolar ile çok daha iyi bir hale gelebilir. Yazımızda bahsedeceğimiz tüyoları dikkatlice uygularsanız çok daha kısa sürede hızlı yazı yazmanız mümkün olabilir.

Klavye hız testinde daha iyi sonuç almak için tüyolar:

Tercihen F Klavye kullanın:

Özellikle tamamen Türkçe testler yapacaksanız veya İngilizce yazı yazmak hayatınızın büyük bir bölümünü oluşturmuyorsa F klavye kullanmanız size yardımcı olacaktır. Her ne kadar Türkiye ve dünyanın geri kalanında Q klavye kullanım oranı çok daha yüksek olsa da F klavyeler Türkçe için tasarlanmıştır.

F klavye hızlı bir Türkçe yazı yazmak için tasarlanmış dizilime sahiptir. En çok kullanılan harfler orta bölümde sıralanmıştır. Kalan harfler de kenar bölümlere itelenmiş olup yazı yazma esnasında kullanıcıya hız kazandırmak amaçlanmıştır. Günümüzde Türkçe hız testlerinde rekor sahipleri olan kişilerin neredeyse hepsi F klavye kullanarak bu rekoru kırmıştır.

10 Parmak Tekniğini Es Geçmeyin:

10 Parmak klavye kullanmak terimini mutlaka duymuşsunuzdur. Hızlı yazı yazabilmek için 10 parmak klavye kullanımı oldukça önemlidir. Üst maddede bahsettiğimiz F klavye ise 10 parmak kullanımına en uygun klavyedir. Temelinde 10 parmak klavye kullanmak, tüm parmakların klavye üzerinde olduğu ve yazarken klavyeye bakılmadığı bir kullanım tekniğidir. Böylece kas hafızanızı kullanarak çok daha hızlı yazı yazmanız mümkün hale gelir. Parmakların konumunu belirleme oldukça önem taşımakta ve ilerleyen maddelerde buna değineceğiz.

Yazım rahatlığı üst düzeyde olan klavyeleri tercih edin:

Üstüne çok düşünülmemiş bir husus olsa da klavye düzeninden sonra kullanılan klavyenin türü de oldukça önemlidir. Her klavye ve switch yazı yazmak için tasarlanmamıştır. Örneğin özellikle oyunculukta en çok Red ve Blue switchler kullanılmaktadır. Her ne kadar oyun deneyimleri ve çıkardıkları sesler kullanıcıyı tatmin etse de bu switcler ile yazı yazmak en doğru seçenek değildir.

Yazı yazmak için en başarılı switch türlerinden birisi Brown switchtir. Cherry MX Brown switch incelemelerinde ve tanıtımlarında yazı yazmak için en uygun switchlerden birisi olarak tanıtılmıştır. Hareket kuvvetinin 45 cN olması oldukça rahat bir kullanım sağlamakta. Çok yüksek ses çıkarmaması da diğer türlere göre bu switchi ön plana çıkarıyor. Uygun bir araştırma ile kullanıcı deneyimlerine ve araştırmalara göz atarak en uygun klavye türünü tercih etmenizde fayda var.

Oturuş pozisyonunuza dikkat edin:

Şimdiye kadar klavye dizilimini, kullanım tekniğini ve klavye türü tüyolarını verdik. Bu tüyolardan maksimum verim alabilmemiz için uygun oturuş pozisyonuna ihtiyacımız var. Dik oturun ve sırtınız düz olsun. Ekran ile aranızda 45-70 cm arası mesafe olması yeterlidir. Ağırlığınızı bileklerinize vermeyin ve kol açınız en az zorlanacağınız açıda olsun. Dirsekleri çok veya az bükmeniz hem fiziksel olarak zararlı hem de yazım rahatlığı açısından uygun olmayacaktır.

Parmaklarınız konumunu iyi belirleyin:

Özellikle ileri seviyelerde tamamen kas hafızanızı kullanarak yazı yazacağınız için parmakların konumunu doğru belirlemek çok önemli. 10 parmak kullanımında da konum doğruysa çok daha rahat edeceksiniz. Q klavyede parmaklarınız A, S, D, F; J, K, L, Ş tuşlarının üstünde olmalı ve baş parmaklarınız ile de space (boşluk) tuşunu kullanmanız gerekmekte. F klavyede ise parmaklarınız U, İ, E, A; K, M, L, Y tuşlarının üzerinde yer almalı. Baş parmaklarınız yine aynı şekilde space(boşluk) tuşunda kullanılacak. Bu konumlara uygun yerleştirmeleri yaptığınızda 10 parmak klavye tekniğinde hızlıca gelişebilirsiniz.

Mesajlaşma uygulamalarını PC üzerinde kullanın:

Mesajlaşma uygulamarı yazma hızınıza oldukça etki edecek uygulamalardır. Genelde bu uygulamları akıllı telefonlar veya mobil cihazlar üzerinden yaparız ve fiziksel klavye kullanmayız. Telefon klavyesindeki hızınıza etki edeceği gibi eğer bu uygulamaları PC üzerinde kullanırsanız fiziksel klavye hızınıza da etki edecektir. Whatsapp, İnstagram DM, Twitter ve daha birçok uygulamayı PC üzerinde kullanmaya özen gösterirseniz bol bol yazma pratiği yapmış olursunuz.

Acele Etmeyin:

Daha yolun başındaysanız acele edip aşırı hızlı yazmaya çalışmayın. Mümkün olan en iyi hızda yazı yazmayı deneyin ve dozu kaçırmayın. Hata yapmak kötü bir şey olmasa da tamamen anlamsız ve alakasız kelimeler yazmak sizi geliştirmez. Hata yapmak kadar hatasız yazmak da önemlidir. Bu yüzden ağırdan alın ve ilk başta kas hafızanızı geliştirmeye bakın. Klavyeye bakmadan yazmaya başladıysanız yavaştan hızlıya doğru bir gelişim hedefleyin. Bu süreçte hızınızı aşamalı olarak arttırın.

Hata yapmaktan korkmayın:

Bir önceki maddede acele etmeyin dedik ancak hata yapmaktan da korkmamanız gerekmekte. Hızlı yazı yazma sürecinde hata yapmanız oldukça olası. Zamanla bu yazım hatalarınız düzelecektir. Tek yapmanız gereken mümkün olan en ideal hızda aşamalı olarak hızlanmak ve küçük hatalarınızı kafaya takmadan ilerlemektir. Hata yapmaktan korkmayın ve aynı zamanda dozu kaçırıp acele etmeyin.

Bol bol pratik yapın:

Pratik yapmak, herhangi bir konuda gelişim sürecinin temelini oluşturur. Pratik yapmadan bir konuda uzmanlaşamaz veya uzman olduğunuz konulardaki yeteneğinizi kaybedebilirsiniz. Önceki tüm maddeler süreci hızlandıracak ekstra tüyolardan oluşmakta. Her şeyin temelinde pratik yattığı için siz de ne kadar fazla yazı yazarsanız ve ekstra tüyoları kullanırsanız süreci o kadar başarılı geçirirsiniz. Pes etmemek de oldukça önem taşır. Pes etmeden bol bol pratik yaparsanız klavye hızınızı mutlaka arttırmış olacaksınız. Hızlı klavye kullanmak için bazı klavye hız testi sitelerini her gün kullanmanız ve pratik yapmanız işinize yarayabilir. Bu sitelerden en ünlüsü olan 10fastfingers’a buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Klavye hızınızı bu tüyolar ile arttırabilirsiniz. Siz de yorumlar kısmında kendi DKS(dakikada kelime sayısı) değerinizi belirtip kendi tüyolarınızı da paylaşabilirsiniz. Ayrıca 10 parmak klavye kullanmak ve klavye hız siteleri ile alakalı detaylı bilgilere buraya tıklayarak ilgili yazımızdan ulaşabilirsiniz.