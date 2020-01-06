Android Telefonlar İçin Klavye Uyumlu 10 Mobil Oyun

Android telefonlarda ekstra bir uygulama indirmek zorunda kalmadan klavye ile oynayabileceğiniz 10 farklı oyunu derledik. Bu oyunları telefonunuza Bluetooth ile tanıttığınız klavyelerle oynayabilirsiniz.

Android telefonlarınızda oyun oynama keyfini bir üst seviyeye çıkarmak isterseniz, klavye destekli oyunları deneyebilirsiniz. Ücretsiz indirilen oyunlar ile klavye kullanmak, mobil oyun konforunu bir tık artıyor. Aslında klavye veya fare ile oynama 3. parti uygulamalar ile sağlanıyor. Bazı oyunlar ise direkt klavye destekli olarak çıkabiliyor. Böylece ekstra bir aparat veya uygulamaya ihtiyaç olmadan oyunu oynayabiliyorsunuz.

Mobil oyunları klavye ile oynamak için öncelikle Bluetooth desteği olan bir klavyeye ihtiyacınız var. Kablolu klavyelerle de oynanabiliyor ancak ekstra aparat almanız gerekiyor. Sadece Android oyunları oynamak için klavye alacaksanız kesinlikle kablosuz almanızı tavsiye ederiz. Şimdi gelin klavye ile oynanabilen Android oyunlar neler, beraber bakalım. Listede hoşunuza gidecek çok güzel oyunlar var.

Klavye ile oynanabilen Android oyunlar:

SoulCraft:

Yapımcı: MobileBits GmbH

Boyut: 57 MB

Puan: 4,3/5

RPG türündeki oyunları sevenlerin tercih edebileceği SoulCraft, 10 milyondan fazla indirmeye sahip. Fantastik bir evrende geçen oyunda, seçtiğiniz karakter ile gizemli bir maceraya atılıyorsunuz. Klavye ile oynanan Android oyunlar içerisinde aksiyonu en bol oyunlardan biri. Üstelik indirme ve oynaması tamamen ücretsiz.

SoulCraft indir:

SoulCraft APK indir:

Drift Hunters:

Yapımcı: Ilya Kaminetsky

Boyut: 99 MB

Puan: 4,2/5

Klavye destekli oynayabileceğiniz oyunların belki de başında geliyor. 1 milyondan fazla indirmeye sahip Drift Hunters, içeriği ve oynanışı ile dikkat çekiyor. Oyunun içerisinde 25 farklı araba modeli bulunuyor ve gerçek drift deneyimini sonuna kadar yaşatıyor. Oyunu hiç bırakmadan 3 yıldır oynadığını söyleyen Android oyuncuları bile var. Drift Hunters, oyun içerisinde modifiyeye de izin veriyor.

Oyunun kendi içerisinde klavye desteği bulunuyor. Bir klavye bağladığınız zaman direkt yön tuşlarıyla aracı idare edebilirsiniz. Ayarlar bölümünden yapabileceğiniz oyun içi değişikliklerle beraber de aracın ne kadar dönmesini istediğinizi veya fren ayarı gibi detayları özelleştirebilirsiniz. Klavye ile oynanabilen Android oyun arıyorsanız mutlaka bir göz atmalısınız.

Drift Hunters indir:

Drift Hunters APK indir:

Asphalt 9: Legends:

Yapımcı: Gameloft SE

Boyut: 2 GB

Puan: 4,5/5

En sevilen mobil araba yarışı oyunları nedir diye sorsak birçok kişinin aklına gelecek ilk oyunlardan biri Asphalt serisi olur. Peki Asphalt serisi oyunların klavye ile de oynandığını biliyor muydunuz? Bluetooth ile telefonunuza bağladığınız klavyenizle Asphalt’ta arabaları kontrol edebilirsiniz. Tuş atamaları konusunda özelleştirmeye fazla izin vermese de, farklı uygulamalar ile bunu yapabilirsiniz.

Serinin son oyunlarından Asphalt 9: Legends, 10 milyondan fazla indirilmeyi başardı. Arcade Yarış türündeki oyunda, taktiklerinizi konuşturarak yapay zekaya veya çevrimiçi oyunculara karşı yarışlara katılıyorsunuz. Yarışları kazanarak elde ettiğiniz gelirlerle de yeni araçlar satın alıyor veya geliştirmeler yapıyorsunuz.

Asphalt 9: Legends indir:

Asphalt 9: Legends APK indir:

Lode Runner 1:

Yapımcı: NEXON Company

Boyut: 56 MB

Puan: 4,0/5

Eski ateri oyunlarına benzerliği ile dikkat çeken Lode Runner 1, 1 milyondan fazla indirilmeye sahip bir oyun. Adından da anlaşılacağı gibi durmadan koşan bir karakteri yönetiyorsunuz ve çeşitli engellerden geçmeye çalışıyorsunuz. Oyunda yer alan şampiyona modu ile dünyanın her yerinden oyunculara karşı meydan okuyabilirsiniz. 300’ün üzerinde parkuru ile Lode Runner 1 seveceğiniz oyunlar arasında yer alıyor.

Oyunun dikkat çeken bir başka özelliği de hem klavye hem de joystick desteğinin olması. Üstelik bu ekipmanları ayarlarken yaşabileceğiniz sıkıntıları, Ayarlar menüsü içerisinden ulaşabileceğiniz müşteri destek birimiyle çözebilirsiniz. İçerik olarak kuvvetli ve oyunculara da önem veren bir oyun olarak gönlümüzde taht kurdu bile.

Lode Runner 1 indir:

Lode Runner 1 APK indir:

SuperTuxKart:

Yapımcı: SuperTuxKart Development Team

Boyut: 95 MB

Puan: 4,5/5

Grafikleri ve oynanışı ile mest eden bir başka oyunda sıra. SuperTuxKart, hepimizi çocukluğumuzdaki çizgi filmlere götüren tarzdaki grafiği ve geliştirilmiş oynanışı ile dikkat çekiyor. Oyunun kendi içerisinde klavye desteği yer alıyor. Klavye ile oynamak için tek yapmanız gereken telefonunuza bağlanmak ve oyunun tadını çıkarmak. Olası sorunlar doğrultusunda oyun içerisinden de çevrimiçi destek alabiliyorsunuz.

SuperTuxKart indir:

SuperTuxKart APK indir:

Mars: Mars:

Yapımcı: Pomelo Games

Boyut: 38 MB

Puan: 4,6/5

Mars temalı bu mini oynarken hem tarihin tozlu sayfalarında yer edinmiş ünlü isimleri görebileceksiniz hem de Mars’ı keşfedeceksiniz. Oyunun oynanışı jetpack üzerine kurulu. Yakıtı bitirmeden hedefe ulaşmanız gerekiyor. Klavye destekli oyunlar arasında yer alan Mars: Mars, mobil uzay oyunları listesinin yukarı sıralarında yer alıyor. Zaman geçirmek için çok ideal bir oyun.

Mars: Mars indir:

Mars: Mars APK indir:

Riptide GP: Renegade:

Yapımcı: Vector Unit

Boyut: Cihaza göre değişiyor.

Puan: 4,4/5

Normalde ücretli oyun önermek istemezdik ancak söz konusu Riptide GP: Renegade olunca bir istisna yapmak gerekiyor. Grafikleri, oynanışı ve içeriği ile verdiğiniz ücreti sonuna kadar hak ediyor. Play Store içinde 8 TL’ye alabileceğiniz oyun, jet ski yarışını konu alıyor. Bir yandan diğer oyuncularla yarışırken diğer yandan da polislerden kaçmanız gerekebilir. Bu güzel oyunu klavye destekli de oynayabilirsiniz.

Riptide GP: Renegade indir:

Soul Knight:

Yapımcı: ChillyRoom

Boyut: 88 MB

Puan: 4,6/5

Ateri oyunlarına tam doyamadım, keşke hâlâ oynayabilsem diyenler varsa Soul Knight tam da onlara göre. 10 milyondan fazla indirmeye sahip olan oyun, birbirinden çok farklı karakterlere ve yeteneklere sahip. Oyun içinde tam tamına 270’ten fazla silah bulunuyor. Hem keyifli vakit geçirmek hem de aksiyona doymak isteyenler mutlaka denemeli.

Soul Knight indir:

Soul Knight APK indir:

Köylüler ve Kahramanlar:

Yapımcı: Mad Otter Games

Boyut: 52 MB

Puan: 4,1/5

İçerisinde binden fazla hikaye odaklı görev bulunan ve dünyanın her yerinden oyuncularla oynayabileceğiniz bir oyun. 7 krallıktan birinde yer alan köyünüzü geliştirip, en iyilerden biri yapmaya çalışıyorsunuz. Tabii bunu yaparken de birçok zorlu görev ve macera sizleri bekliyor olacak. Bu güzel oyun, klavye ve fare desteğini de içeriyor. Bluetooth ile kablosuz ekipmanlarınızı bağlayabilirsiniz.

Köylüler ve Kahramanlar indir:

Köylüler ve Kahramanlar APK indir:

PUBG Mobile:

Yapımcı: Tencent Games

Boyut: 626 MB

Puan: 4,4/5

Tüm zamanların en popüler mobil oyunu PUBG Mobile, inanılmaz indirme rakamlarına ulaşmış ve hâlâ birçok rekoru elinde bulunduran bir oyun. 100’e yakın oyuncu ile beraber uçaktan atladığınız adada, tek başınıza veya takım arkadaşlarınızla beraber hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. En hızlı eşya toplayan ve iyi nişancı olanlar bu zorlu macerada hayatta kalanlar oluyor.

PUBG Mobile bazı emülatorler sayesinde bilgisayardan klavye ve fare destekli oynanabiliyor. Ancak telefonunuzdan da oyunu klavye ve fare ile oynayabilirsiniz. Bunun için diğer oyunlardan farklı olarak bir aparat veya ekstra kablo kullanmanız gerekiyor. Buradan ulaşabileceğiniz videomuzda OTG kablosu ile neler yapabileceğinizi aktarmıştık. Klavye ve farenizi telefonda kullanabilirsiniz.

PUBG Mobile indir:

PUBG Mobile APK indir:

Klavye ile oynayabileceğiniz popüler Android oyunlar bu şekilde. Yukarıdaki tüm oyunlar kendisinden klavye desteğine sahip ve direkt tanıtarak oynayabilirsiniz. Bunlar dışındaki oyunlarda klavye ve fare kullanabilmek için de farklı aparatlara ihtiyacınız var. Daha önce bu konuda telefonunuzu adeta bir oyuncu bilgisayarına dönüştüren aparatla ilgili bilgi aktarmıştık.

Ekstra apartla telefonu oyuncu bilgisayarı gibi kullan