Klima bir kez alındıktan sonra uzun yıllar kullanacağımız, evimizi serinletmek için de ısıtmak için de ihtiyaç duyduğumuz önemli bir ürün. Haliyle seçimini doğru yapmak da çok önemli.

Klima seçerken klimanın BTU değeri, klimanın enerji verimliliğine etkisi sebebiyle inverter olup olmadığı, sahip olduğu modlar ve kullanıcı dostu yan özellikler gibi pek çok şeyi değerlendirmemiz gerekiyor.

İlk olarak BTU değerlerine ve nasıl karar vereceğimize göz atalım:

Klimanın BTU değeri, soğutma/ısıtma kapasitesini belirler ve klimanın kullanılacağı alanın büyüklüğüne göre seçim yapmak gerekir. Genel olarak metrekare/BTU önerileri ise şöyle:

10 - 18 m² için 9.000 BTU

18 - 26 m² için 12.000 BTU

26 - 40 m² için 18.000 BTU

40 - 52 m² için 24.000 BTU

52 - 92 m² için 42.000 BTU

92 - 100 m² için 45.000 BTU

Tabii ki bu değerler ortalama değerler ve evinizin, odanızın genel durumu da değerlendirilerek uzman bir ekip tarafından keşif yapılarak sonrasında ürün seçimi de mantıklı bir yol olacaktır.

Elektrik faturanızın cebinizi yakmaması için enerji tasarrufu da önemli bir kriter:

Bu noktada tabii ki A++ ve üzeri inverter klima modeli tercih etmek çok önemli. İnverter klima teknolojisi odaların daha hızlı ısınmasını/soğumasını sağlarken aynı zamanda ısı dalgalanmalarını minimize eder. Ayrıca istenen sıcaklık seviyesine ulaştığında düşük modda çalışma gibi özelliklerle birlikte enerji tasarrufunu maksimum seviyede sağlar. İnverter klimaların bir diğer tasarruf ettiren yönü ise bu klimaların yüksek performans ile çalışma ömrünün çok daha yüksek olması.

Sonuç olarak inverter A++ ve üzeri bir klima seçmek size hem faturanız açısından hem de cihaz ömrü açısından avantaj sağlayacaktır.

Programlama ve uzaktan kontrol gibi özelliklere mutlaka göz atın:

Kllimalarda uzaktan kontrol ve programlama özellikleri, özellikle enerji tasarrufu sağladığı ve günlük hayatın akışında ''klimayı açık unutma'' gibi sorunları çözdüğü için çok önemli. Eski klimalarda bu özellikler olmuyordu ancak yeni bir klima alacaksanız bu özelliklere sahip bir ürün seçmek hem hayatınızı kolaylaştıracak hem de tasarruf etmenizi sağlayacak.

Hava temizleme filtresi özelliği olması ve sessiz çalışması da artı olacaktır:

Seçeceğiniz klimada etkili ve verimli bir hava temizleme filtresinin olması, sağlıklı bir iç mekan havası için son derece önemli. Alerjenlerin ve polenlerin filtrelenmesini sağlayan bu hava temizleyici filtreler ile odanızı ısıtırken ya da soğuturken aynı zamanda odanızın havasını da temizlemiş oluyorsunuz.

Aynı şekilde alacağınız klimanın sessiz çalışması, özellikle de bütün gün klima çalışan bir iç mekanda bulunacağınızı düşünürsek şart diyebiliriz. Klima seçerken modelin kaç desibel olması gerektiğini ise kısaca şöyle anlayabilirsiniz:

20 desibel (dBA) altı: Çok sessiz klimalar

20-30 dBA arası: Sessiz klimalar

30-40 dBA arası: Orta sesli klimalar

40 desibel ve üzeri: Sesli klimalar

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