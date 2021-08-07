Rhinovirüs, Koronavirüsün Daha Ağır Geçmesine Sebep Oluyor

Halihazırda çoğu kişi koronavirüsü sert geçirirken soğuk algınlığı sayesinde yakından tanıdığımız rhinovirüsün, bu süreci çok daha zor hale getirdiği ortaya çıktı. Konuyla ilgili Doç. Dr. İlker İnanç Balkan'ın, özelliklerle klima kullanan kişileri yakından ilgilendiren açıklamaları bulunuyor.

Ülkemizi dört bir yanından saran yangın haberleri gündemdeki yerini korurken koronavirüs de aynı canlılığını devam ettiriyor. Aşılama çalışmaları ve kampanyalarıyla sizlere aktardığımız virüs, zaman zaman farklı varyantlarıyla da karşımıza çıkıyor. Şimdiki haberimizde ise koronavirüse yakalandığınızda normale göre çok daha zor bir süreç geçirmenize sebep olacak bir virüs var karşımızda.

Rhinovirüs olarak da tanıdığımız bu virüsü daha çok sebep olduğu soğuk algınlığı gibi hastalıklarla aşinayız. Özellikle klimalı evlerde dolaşımını daha rahat gerçekleştirdiği söylenen virüse yakalanırsanız, halihazırda zayıflayan bağışıklık sisteminiz koronavirüse yakalandığınızda daha da kötü hale geliyor. İşte detaylar:

Klima kullanılan alanlarda dikkatli olunması gerekiyor:

Açıklamaları, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Bölümü’nden Doç. Dr. İlker İnanç Balkan yaptı. Balkan, yaptığı açıklamalarda kapalı alanlarda klima kullanılırken virüslerin yayılmasını kolaylaştıran 3 noktaya dikkat çekti. Bunların ilki soğuk, ikincisi kapalı ortam ve üçüncüsü de maskesiz yakın temas olarak karşımıza çıkıyor. Açıklamalarının tamamı ise şu şekilde:

“Bize gelen her türlü solunumla ilgili semptomlar önce Kovid-19 muamelesi görüyor. Şu günlerde gribal enfeksiyon, soğuk algınlığı belirti ve bulgularıyla başvuran çok sayıda hastamız var. Hastaların hikayesine baktığımızda kapalı alanda klima kullanımı gerçekten dikkat çekiyor”

“Aslında bu solunum yolu virüsleri kişiden kişiye bulaşıyor; yani klimalar virüse kaynak teşkil etmez ancak bizler kapalı alanı klima ile soğuttuğumuzda bu üç şeye yol açıyor. Soğukta solunum yolu virüsleri, rhinovirüs, RSV gibi virüsler daha kolay solunum hücrelerimize tutunuyor ve daha fazla çoğalabiliyor. O yüzden böyle salgınları daha fazla kış aylarında görürüz. Bir de maskeleri çıkartıp odaların havalanmasını azalttığımızda, eğer elimizde rhinovirüs gibi nezleye yol açan virüsler varsa, bu virüsün kişiden kişiye bulaşması kolaylaşıyor. Bunun üç sebebi var dedik; bir, soğuk; iki, kapalı ortam; üç, maskesiz yakın mesafede temas”

“Koronavirüs salgını devam ederken biz yine tedbiren maskeli kalmaya devam etmeliyiz. Solunum yoluna virüs tutunduğunda o virüs ile reseptörler kapandığı için, o virüse karşı yanıt başladığı için, ikinci bir virüs en azından geç bulaşıyor. Dolayısıyla birbirinin etkisini arttırdığını, ya da azalttığını söyleyemeyiz. Sırayla enfeksiyona yol açıyor bu virüsler. Mesela bir Rhinovirüs enfeksiyonundan tam iyileşirken koronavirüs ile enfekte olmak zaten yorgun düşmüş bir bağışıklık sistemiyle daha sistemik, daha yaygın bir tutuluma yol açan ikinci bir virüs ile temasa geçeceği için, daha ağır seyretmesine yol açabilir”