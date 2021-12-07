Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK), İtalyan UniCredit’in YapıKredi’deki paylarını Koç Holding’e satma kararına ilişkin hisse devrine izin verdi. Yapı Kredi, yurt içi ve yurt dışında diğer onay süreçlerinin devam ettiğini ifade etti.

Geçtiğimiz kasım ayının başlarında Yapı Kredi hakkında önemli bir haber paylaşılmıştı. İtalyan banka devi UniCredit’in Yapı Kredi’deki %20 payının tamamını satma kararı verdiği, %18’lik payın da Koç Holding tarafından 3,5 milyar TL’ye alınacağı açıklanmıştı. İşte Yapı Kredi’nin hisselerinde yaşanacak bu devir hakkında bugün yeni bir gelişme oldu.

Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK), İtalyan UniCredit’in YapıKredi’deki paylarını Koç Holding’e satma kararına ilişkin hisse devrine onay verdi. Yapı Kredi, dün akşam Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yaptığı açıklamada hisse devrinin tamamlanmasına yönelik diğer yurt içi ve yurt dışı onay süreçlerinin devam ettiğini belirtti.

Yapı Kredi’nin paylaştığı açıklamanın tamamı şu şekildeydi:

“Koç Holding A.Ş. tarafından 09.11.2021 tarihinde Bankamız paylarının devrine ilişkin yapılan özel durum açıklamasında belirtilen ön koşullara ilişkin olarak, Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK) tarafından yapılan değerlendirme sonucunda söz konusu hisse devrine izin verildiği Bankamıza bildirilmiştir. Hisse devrinin tamamlanmasına yönelik 09.11.2021 tarihli özel durum açıklamasında belirtilen diğer yurt içi ve yurt dışı onay süreçleri devam etmekte olup, konuyla ilgili önemli gelişmeler yatırımcılarımızla paylaşılacaktır.”

İtalyan banka devi UniCredit, 2019 yılının sonlarına doğru Yapı Kredi ile olan ortaklığını feshetmiş ve Yapı Kredi’deki %40,95 olan payını %32’nin altına indirmişti. Şubat 2020’de de %32’lik payının %12’sini daha elinden çıkarmıştı. UniCredit, kasım ayı başında %20’lik payını da satarak ortaklıktan tamamen çıkmaya karar verdi.