Kocaeli’de Bir Kişi, COVID-19 Olan Kardeşini İhbar Etti

Kocaeli'de yaşayan Ferhat Akbulut, kardeşi Berat Akbulut'un COVID-19 olduğu halde sokağa çıktığını öğrenince polise ihbar etti ve ceza almasını sağladı. Kesilen para cezasını ise yine ağabey Ferhat Akbulut ödeyecek.

Kocaeli’nin merkez ilçesi İzmit’te yaşayan ve koronavirüs test sonucu pozitif çıkan 18 yaşındaki Berat Akbulut, evde karantina altına alındı. Ancak resmi olarak karantina uygulamasına tabi olan Berat Akbulut, sokağa çıkmaya devam etti ve babası, ablası ve yeğenlerinin de virüse enfekte olmasına neden oldu.

Durumu öğrenen ağabey Ferhat Akbulut, ilk etapta kardeşini sokağa çıkmaması konusunda uyardı. Kardeşinin uyarılarını dikkate almadığını ve sokağa çıkmaya devam ettiğini ifade eden Ferhat Akbulut, herkese örnek olması gereken bir davranışta bulunarak polis ekiplerini aradı ve kardeşinin karantina ihlali yaptığını söyledi.

Karantinayı ihlal eden kardeşe 3 bin 150 TL ceza

Ağabeyinin ihbarı üzerine Berat Akbulut, karantinayı ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 bin TL para cezasına çarptırıldı. Bunun yanı sıra Berat Akbulut hakkında 2 yıl hapis cezası istemi ile adli soruşturma başlatıldı. Kardeşini ihbar ettiği için polis ekiplerinin dahi duruma şaşırdığını ifade eden Ferhat Akbulut, konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

“Kardeşimin korona virüs test sonucu pozitif çıktı. Bize söylemedi. O da araştırma yapmış, ateş düşerse bulaşın azaldığını öğrenmiş. Daha sonra annemlerin evine de gidiyor. Bu süreçte babam, kız kardeşim, çocukları da pozitif oluyor. Daha sonra biz pozitif olduğunu öğrenince kardeşimi uyardık, ‘hayır bildiğin gibi değil, evinden çıkmayacaksın’ dedik.

‘Tamam’ dedi. Sonra evinden geceleri çıkmaya devam ediyor. Komşular tedirgin oldular, haberdar ettiler. Ben de kardeşimi arayıp sordum. ‘Geceleri çıkıyorum bulaşıcı olmaz, zaten kimse yok dışarıda’ dedi. Ben de bir daha çıkmayacaksın, seni son kez uyarıyorum, polislere şikayet ederim dedim. Sonra söz verdi. Akşam yine dışarı çıkıyor.

Ben hemen polisleri aradım, öz kardeşimin testi pozitif ama dışarı çıkıyor, lütfen onu yakalayın dedim. Polis ekipleri üç kez, ‘öz kardeşiniz mi, öz kardeşinizi şikayet mi ediyorsunuz’ diye sordular. Evet dedim, öz kardeşimi şikayet ettiğimi söyledim. Onlar da teşekkür ettiler.”

Para cezasının kardeşine kesilmiş olmasına rağmen kendisinin ödeyeceğini aktaran Ferhat Akbulut, “Kardeşim yakalandı. Öğrenci yurduna yerleştirildi, 3 bin TL civarında bir para cezası kesildi. Bir de dava açılacakmış. İhlalden dolayı iki yıl hapis istemi ile yargılanacağı söylendi. 3 bin lirayı kardeşim benim ödeyeceğimi söyledi. Tamam dedim. O para da ihbar sonucu bana kaldı. 3 bin 150 TL ceza olduğunu bilmiyordum, 900 TL olarak biliyordum. Bir maaşı artık vereceğiz. Annem, babam da ilk zamanlarda kızdı bana. Sonra onlara da anlattım, sonra onlar da bana hak verdiler.” ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili vatandaşlara da seslenen Akbulut, “Şu süreçte devletimizin aldığı şu önlemlere harfiyen uymamız gerekiyor, maskemizi takmamız gerekiyor, sosyal mesafeye dikkat etmemiz gerekiyor. Kardeşimiz, babamız, annemiz de olsa bu gibi kural dışı hareketleri affetmememiz gerekiyor ki toplum olarak bundan kurtulalım” dedi.