Geniş Ekranlı Samsung Galaxy Z Fold8, Kanlı Canlı Görüntülendi!

Samsung'un geniş ekranlı tasarımla piyasaya sürmeyi planladığı yeni Galaxy Z Fold8, kanlı canlı görüntülendi.

Samsung, her sene olduğu gibi bu sene de yaz aylarında gerçekleştireceği bir Galaxy Unpacked etkinliğiyle yeni katlanabilir telefonlarını bizlerle buluşturacak. Ancak bu yılı önemli kılan bir şey var. O da şirketin katlanabilir iPhone’a rakip olacak geniş ekranlı yepyeni bir yatay katlanır telefon çıkaracak olması.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Bu telefonun Galaxy Z Fold8 Wide veya Galaxy Wide ismini alması bekleniyordu. Şimdiye kadar hakkında bazı sızıntıların çıktığını görümüştük. Dün ise bunlara bir yenisi daha eklendi. Geniş ekranlı katlanabilir Samsung telefon, kanlı canlı görüntülendi. Ayrıca gelen bilgilerde aslında yeni bir model olmayacağı, Galaxy Z Fold8’e bu tasarım kazandırılabileceği ifade edildi.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Geniş ekranlı Galaxy Z Fold8 böyle görüntülendi

En güvenilir sızıntı kaynaklarından biri olan Ice Universe’ün X üzerinden yaptığı paylaşıma göre Kore’de bir kişi, yakın zamanda bir Samsung çalışanını bir restoranda yemek yerken görüntüledi. Bu çalışanın elinde de Samsung’un yeni geniş katlanır telefonu olduğu öne sürüldü. Gelen bilgilere göre Samsung, yeni bir model yerine direkt Galaxy Z Fold8’i bu tasarımla piyasaya sürebilir.

Fotoğrafa baktığımızda telefonun çok fazla belli olmadığını görüyoruz. Ancak çeken kişinin aktardığına göre çalışan, cihazı geniş ekranlı bir telefon gibi kullanıyormuş. Ayrıca cihazın üzerinde Samsung’un sızıntı önlemek için koyduğu koruyucu kılıf da var. Bu da piyasaya sürülmemiş bir model olduğunu gösteriyor.

Yani görüntü telefonun dış arka kısmı dışında bize yeni bilgiler sunmuyor ancak yine de kanlı canlı ilk görüntü olduğu için önemli. Cihazın açık hâlinde 123,9 x 164,4 x 4,3 mm, katlıyken ise 123,9 x 82,2 x 9,8 mm boyutlarında olmasını bekliyoruz. 4:3 formatında iç ekran, Snapdragon 8 Elite işlemci, ikili kamera kurulumu da muhtemel özellikleri arasında.