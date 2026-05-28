Opel Türkiye, 2005-2018 yılları arasında üretilen bazı modeller için hava yastığı kaynaklı geri çağırma programı başlattığını duyurdu. Şirket, hava yastıklarında yaşanabilecek güvenlik riskleri nedeniyle araç sahiplerine ücretsiz kontrol ve değişim yapılacağını açıkladı.

Opel Türkiye, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada bazı modeller için önemli bir geri çağırma süreci başlattığını duyurdu. Açıklamaya göre 2005 ile 2018 arasında üretilen bazı Opel araçlarında kullanılan Takata marka hava yastıkları, güvenlik riski oluşturabileceği gerekçesiyle incelenecek.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, yüksek sıcaklık ve nem gibi çevresel faktörlerin hava yastığı şişirici sisteminde sorun oluşturabileceği belirtildi. Bu durumun nadir de olsa hava yastığının açılması sırasında ciddi yaralanmalara yol açabileceği ifade edilirken, araç sahiplerinin yetkili servislerle iletişime geçmesi istendi.

Opel'in yaptığı açıklama şu şekilde:

''Takata firmasının ürettiği hava yastıklarının küresel olarak geri çağırılmasıyla, dünya genelinde birçok otomotiv üreticisi gibi belirli Opel modellerini de etkilemiştir. Takata hava yastığı mekanizmalarındaki kimyasal maddeler, özellikle sıcak ve nemli iklim koşullarına maruz kaldıklarında zamanla bozulabilir. Bu durum, hava yastığının açılmasını gerektiren bir kaza anında, bazı mekanizmaların parçalanmasına ve en kötü senaryoda ciddi yaralanma veya hayati riske yol açabilir. Güvenlik riskini önlemek amacıyla aracınızdaki sürücü hava yastığının değiştirilmesi gerekmektedir.''

Peki hangi modeller geri çağırma kapsamında?

2005 – 2018 arasında üretilen Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira modelleri Opel'in geri çağırma sürecine dahil olan modeller. Öte yandan araç sahipleri, şasi numarası üzerinden kontrol yaparak da araçlarının geri çağırma kapsamında olup olmadığını öğrenebiliyor.

Kontrol işlemi Opel Türkiye’nin resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca yetkili servisler üzerinden de bilgi alınabiliyor.