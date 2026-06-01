MacBook Neo'ya Rakip Olacak Uygun Fiyatlı Dell XPS 13 Tanıtıldı

Dell, MacBook Neo'ya dişli bir rakip olacak bütçe dostu laptop'u XPS 13'ü tanıttı.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

5 Haziran’a kadar devam edecek Computex’ten en önemli duyurular bugün itibarıyla gelmeye başladı. Dünyanın en büyük teknoloji şirketleri, yeni donanım ve yapay zekâ duyurularını bizlerle buluşturuyor. Bilgisayar deyince akla gelen ilk firmalardan olan Dell de bunlardan biriydi.

Dell, etkinlik kapsamında XPS 13 ismi verilen yeni dizüstü bilgisayarını resmen bizlerle buluşturdu. Cihaz, uygun fiyatlı bir laptop olarak karşımıza çıkıyor ve Apple’ın geçtiğimiz aylarda tanıttığı iPhone işlemcili ucuz MacBook’u Macbook Neo’ya rakip olarak geliyor.

Karşınızda Dell XPS 13

1 kg’dan daha düşük ağırlığa ve yalnızca 12,7 mm kalınlığa sahip olan Dell XPS 13 modeli, CNC alimünyüm kasaya sahip. Laptop’un 13,5 inç boyutunda bir ekranı var. Bu IPS ekran 2,5K çözünürlük ve 120 Hz’e çıkan yenileme hızı sunuyor. Tepe parlaklık değeri ise 500 nit olarak açıklandı.

Temel modelinde Intel Core Series 3 işlemciden güç alacak. Ona 8 GB RAM ve 256 GB depolama eşlik ediyor. Ayrıca Intel Core Ultra Series 3, 32 GB’a kadar RAM, 1 TB’a kadar depolama seçenekleri de sunulacak. Wi-Fi 7 desteği, dört hoparlör, 17 saate varan pil ömrü gibi özellikleri de var.

Dell XPS 13’ün en güzel yanlarından biri öğrencilere daha ucuza satılacak olması. Öyle ki cihaz, öğrenciler için 599 dolardan, diğer kullanıcılar için ise 699 dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıkacak. Önümüzdeki ay satışa çıkacağını belirtelim.

