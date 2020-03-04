Kocaeli ve Karabük'te Corona Virüsü Paniği Yaşandı

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede birçok ülkede kendisini gösteren Corona virüsü vakası henüz ülkemizde resmi olarak açıklanmadı. Fakat Kocaeli Seka Devlet Hastanesi otoparkında arabasının içinde ölü bulunan yabancı uyruklu vatandaş herkesi paniğe sürükledi. Bölgede geniş çaplı önlem alınırken Karabük’te de corona virüsü paniği yaşandı.

Kocaeli Seka Devlet Hastanesi otoparkında arabasının içinde ölü bulunan yabancı uyruklu vatandaş, orada bulunan diğer kişiler tarafından fark edildi. Olayın fark edilmesinin ardından bölgeye polis ekipleri geldi. Yapılan açıklamaya göre arabanın plakası Hollanda’ya ait ve içinde bulunan şahıs yabancı uyruklu. Bu sebeple bölgede geniş çaplı önlemler alınırken aracın bulunduğu alana özel kıyafetlerle girildi.

Ekipler bölgeyi ve kendilerini koruma altına aldıktan sonra şüpheli aracın camını kırdı. Ardından ölen şahıstan kan alındı ve şahıs morga kaldırıldı. Alınan kan sonuçları inceleninceye kadar ölen şahsın karantinada kalınmasına karar verildi.

Bir diğer panik Karabük’te yaşandı

Karabük’te umre dönüşü öksürük ve ateş sebebiyle hastaneye kaldırılan İ.O ve E.O çifti Corona virüsü şüphesiyle Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gözetim altına alındı.

Karabük İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

“Umreden dönen E.O ve İ.O çifti öksürük şikâyetiyle başvurdu. Tedbir amacıyla Bayır Mahalle´deki ek prefabrik binada gözlem altına alındılar. Numune sonuçları çıkana kadar takipleri sürecek. Genel durumları gayet iyi. Sadece öksürük şikâyetleri var. Yurt dışından dönen vatandaşlarımıza özellikle corana virüsü görülen yerlerden gelenlere dikkat edildiği için onları da o amaçla yatırdık. Numuneler Ankara’ya gönderildi. Sonuçları gelene kadar kontrol altında tutulacaklar.”

Bu konu ile ilgili bir yazı da Karabük Valiliği’nden geldi. Valilik, vatandaşlardan alınan kan örneklerinin Ankara’ya gönderildiğini ve sonuçlar çıkana kadar tedbir amaçlı karantina altına alındıklarını belirtti. Hastaların son durumlarının gayet iyi olduğunu sadece sonuçları beklediklerini ifade etti.