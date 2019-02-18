ABD'de oldukça enteresan bir dava süreci başlamak üzere. Kocasını kaybeden Julia Ireland Meo, Apple'a dava açtı.

Apple, son 2 yılda belki de kalan tarihi boyunca uğraşmadığı kadar davayla yüz yüze geldi. Ancak bu kez baş etmeye çalışacakları dava oldukça zorlu: Nitekim işin içinde iPad sebebiyle öldüğü iddia edilen bir koca var.

2017 yılının şubat ayında yaşanan bir yangında, Julia Ireland Meo'nun eşi hayatını kaybetmişti. Aradan geçen 2 yılın ardından Meo, yangında patlayan iPad'in sebep olduğunu iddia ederek Apple'ı dava etti. Bilirkişi raporunda, iPad'in üzerinde veya kullanma klavuzunda yeterli uyarı ve ibarelerin yer almadığı belirtiliyor.

Elbette işin enteresan ve ilgi çeken tarafı ise kadının davayı açmak için neden 2 sene beklediği oluyor. Bu konuda Meo veya avukatından bir açıklama gelmedi.

Davanın ilk celsesi önümüzdeki günlerde görülecek ve Apple'a açılan maddi ve manevi tazminat davasının sonucu beklenecek. Daha önce Samsung'a bu tür çok fazla dava açılmış olsa da Apple için yanma ve patlama davaları yeni sayılır. Bakalım davanın sonucunda mahkeme kimi haklı bulacak.