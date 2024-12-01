İnsanlık, görsel ve işitsel içeriklerin dijital dünyada hızla yayılmasıyla yeni bir çağın eşiğine geldi. Artık kokuları dijital olarak alabileceğimiz bir sistem doğuyor desek?

Herkes bir zamanlar, “keşke bilgisayardan koku geçse!” gibi bir düşünceye kapılmış olabilir. Bu, artık gerçek olabilir…

Osmo’nun geliştirdiği teknoloji, bu durumu değiştirmeyi ve kokuları dijital ortama entegre etmeyi başarmış gibi görünüyor. Peki ama nasıl?

Teknolojinin her geçen gün hızla ilerlemesiyle her alanda bir dönüşüm başladı, koku dahil.

Bu dönüşümün en ilginç örneklerinden birisi de koku dünyasının dijitalleştirilmesi oldu. Alex Wiltschko'nun liderliğindeki Google Research ekibi, kokunun dijital ortamda işlenmesi ve taşınması konusunda önemli adımlar atarken bu alandaki gelişmeleri bir girişim hâline getirmek için Osmo’yu kurdu.

Osmo, kokuları dijitalleştirme konusundaki öncülüğüyle dikkat çekerken sağlık, güvenlik ve refah açısından insan hayatını da iyileştirmeyi hedefliyor.

"Koku Işınlama" projesi, kokunun bir yerden başka bir yere iletilmesi fikrini gerçeğe dönüştürmeyi başardı.

Bu teknolojiyi mümkün kılan Gaz Kromatografisi-Kütle Spektrometrisi (GCMS) cihazlarıyla koku moleküllerinin analiz edilmesi ve bu verilerin dijital ortamda işlenmesiydi. Analiz edilen koku molekülleri, yapay zekâ destekli Temel Koku Haritası (POM) üzerinden yeniden şekillendirilerek sıvı formda özleri elde ediliyor.

Bu süreç, kokuların dijital ortamda temsil edilmesini ve daha karmaşık koku formüllerinin doğrulukla analiz edilip çoğaltılmasını mümkün kılmaktadır.

Osmo'nun koku dijitalleşme teknolojisi, bu teknolojinin potansiyel uygulama alanlarını da genişletiyor.

Parfüm endüstrisini dönüştürme hedefi de bu girişimin en dikkat çekici yönlerinden biri. Derin öğrenme teknikleriyle koku moleküllerini tahmin edebilen Osmo, çevre dostu ve güvenli yeni aromatik moleküller üretmeyi amaçlıyor.

Grafik sinir ağları kullanılarak yapılan molekül tahminleri, doğadaki koku bileşenlerinin sürdürülebilirliğini artırma potansiyeline sahip. Ayrıca Osmo'nun parfüm endüstrisindeki devrim niteliğindeki başarısı, yapay zekâ sayesinde daha önce yıllar süren süreçleri dört kat hızlandırarak koklanmamış yeni moleküllerin geliştirilmesini sağladı.

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