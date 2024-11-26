Apple, "Yılın Uygulaması" Adaylarını Açıkladı: Yapay Zekayı Görmezden Geldi

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Apple, App Store Ödülleri 2024 finalistlerini açıkladı. Böyleye yılın en iyi uygulamaları için adaylar belli oldu. Ancak Apple, yapay zekâyı tamamen görmezden gelmiş durumda.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, "App Store Ödülleri" etkinlikleri için finalistleri açıkladı. Böylelikle 45 mobil uygulama, kendi kategorisinde iOS ekosisteminin en iyi uygulaması olmak için mücadele edecek. Ancak Apple'ın aday uygulamalarında ciddi bir sorun var.

2024 yılı, yapay zekâyı konuştuğumuz bir dönem olarak kayıtlara geçti. ChatGPT, Gemini ve Copilot gibi hizmetler, kullanıcı deneyimini derinden etkiledi. Ancak Apple, tüm bu uygulamaları görmezden geldi. Aday olarak gösterilen uygulamaların hiçbiri, doğrudan yapay zekâ odaklı uygulama değildi.

İşte Apple'ın 2024'ün en iyileri için aday gösterdiği uygulamalar

Yılın iPhone uygulaması adayları

Apple yılın iPhone uygulaması

  • Kino
  • Runna
  • Tripsy

Yılın iPhone oyunu adayları

Yılın iPhone oyunu adayları

  • AFK Journey
  • The WereCleaner
  • Zenless Zone Zero

Yılın iPad uygulaması adayları

Yılın iPad uygulaması adayları

  • Bluey: Let’s Play
  • Moises
  • Procreate Dreams

Yılın iPad oyunu adayları

Yılın iPad oyunu adayları

  • Assassin’s Creed Mirage
  • Disney Speedstorm
  • Squad Busters

Yılın Apple Arcade oyunu adayları

Yılın Apple Arcade oyunu adayları

  • Balatro+
  • Outlanders 2
  • Sonic Dream Team

Yılın Mac uygulaması adayları

Yılın Mac uygulaması adayları

  • Adobe Lightroom
  • OmniFocus 4
  • Shapr3D

Yılın Mac oyunu adayları

Yılın Mac oyunu adayları

  • Frostpunk 2
  • Stray
  • Thank Goodness You’re Here!

Yılın Apple Watch uygulaması adayları

Yılın Apple watch uygulaması adayları

  • LookUp
  • Lumy
  • Watch to 5K

Yılın Apple Vision Pro uygulaması adayları

yıln apple vision pro uygulaması adayları

  • JigSpace
  • NBA
  • What If…? An Immersive Story

Yılın Apple Vision Pro oyunu adayları

Yılın Apple Vision Pro oyunu adayları

  • Loona
  • THRASHER
  • Vacation Simulator

Yılın Apple TV uygulaması adayları

yılın apple tv uygulaması adayları

  • DROPOUT
  • F1 TV
  • Zoom

Yılın kültürel etkisi yüksek uygulaması adayları

Apple Yılın kültürel etkisi yüksek uygulaması adayları

  • Arco
  • The Bear
  • BetterSleep
  • Brawl Stars
  • DailyArt 
  • Do You Really Want to Know 2
  • EF Hello
  • NYT Games
  • Oko
  • Partiful
  • Pinterest
  • The Wreck
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Kaynak : https://www.apple.com/newsroom/2024/11/apple-reveals-45-app-and-game-finalists-for-the-2024-app-store-awards/
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