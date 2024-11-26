Apple, App Store Ödülleri 2024 finalistlerini açıkladı. Böyleye yılın en iyi uygulamaları için adaylar belli oldu. Ancak Apple, yapay zekâyı tamamen görmezden gelmiş durumda.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, "App Store Ödülleri" etkinlikleri için finalistleri açıkladı. Böylelikle 45 mobil uygulama, kendi kategorisinde iOS ekosisteminin en iyi uygulaması olmak için mücadele edecek. Ancak Apple'ın aday uygulamalarında ciddi bir sorun var.

2024 yılı, yapay zekâyı konuştuğumuz bir dönem olarak kayıtlara geçti. ChatGPT, Gemini ve Copilot gibi hizmetler, kullanıcı deneyimini derinden etkiledi. Ancak Apple, tüm bu uygulamaları görmezden geldi. Aday olarak gösterilen uygulamaların hiçbiri, doğrudan yapay zekâ odaklı uygulama değildi.

İşte Apple'ın 2024'ün en iyileri için aday gösterdiği uygulamalar

Yılın iPhone uygulaması adayları

Kino

Runna

Tripsy

Yılın iPhone oyunu adayları

AFK Journey

The WereCleaner

Zenless Zone Zero

Yılın iPad uygulaması adayları

Bluey: Let’s Play

Moises

Procreate Dreams

Yılın iPad oyunu adayları

Assassin’s Creed Mirage

Disney Speedstorm

Squad Busters

Yılın Apple Arcade oyunu adayları

Balatro+

Outlanders 2

Sonic Dream Team

Yılın Mac uygulaması adayları

Adobe Lightroom

OmniFocus 4

Shapr3D

Yılın Mac oyunu adayları

Frostpunk 2

Stray

Thank Goodness You’re Here!

Yılın Apple Watch uygulaması adayları

LookUp

Lumy

Watch to 5K

Yılın Apple Vision Pro uygulaması adayları

JigSpace

NBA

What If…? An Immersive Story

Yılın Apple Vision Pro oyunu adayları

Loona

THRASHER

Vacation Simulator

Yılın Apple TV uygulaması adayları

DROPOUT

F1 TV

Zoom

Yılın kültürel etkisi yüksek uygulaması adayları