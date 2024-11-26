ABD merkezli teknoloji devi Apple, "App Store Ödülleri" etkinlikleri için finalistleri açıkladı. Böylelikle 45 mobil uygulama, kendi kategorisinde iOS ekosisteminin en iyi uygulaması olmak için mücadele edecek. Ancak Apple'ın aday uygulamalarında ciddi bir sorun var.
2024 yılı, yapay zekâyı konuştuğumuz bir dönem olarak kayıtlara geçti. ChatGPT, Gemini ve Copilot gibi hizmetler, kullanıcı deneyimini derinden etkiledi. Ancak Apple, tüm bu uygulamaları görmezden geldi. Aday olarak gösterilen uygulamaların hiçbiri, doğrudan yapay zekâ odaklı uygulama değildi.
İşte Apple'ın 2024'ün en iyileri için aday gösterdiği uygulamalar
Yılın iPhone uygulaması adayları
- Kino
- Runna
- Tripsy
Yılın iPhone oyunu adayları
- AFK Journey
- The WereCleaner
- Zenless Zone Zero
Yılın iPad uygulaması adayları
- Bluey: Let’s Play
- Moises
- Procreate Dreams
Yılın iPad oyunu adayları
- Assassin’s Creed Mirage
- Disney Speedstorm
- Squad Busters
Yılın Apple Arcade oyunu adayları
- Balatro+
- Outlanders 2
- Sonic Dream Team
Yılın Mac uygulaması adayları
- Adobe Lightroom
- OmniFocus 4
- Shapr3D
Yılın Mac oyunu adayları
- Frostpunk 2
- Stray
- Thank Goodness You’re Here!
Yılın Apple Watch uygulaması adayları
- LookUp
- Lumy
- Watch to 5K
Yılın Apple Vision Pro uygulaması adayları
- JigSpace
- NBA
- What If…? An Immersive Story
Yılın Apple Vision Pro oyunu adayları
- Loona
- THRASHER
- Vacation Simulator
Yılın Apple TV uygulaması adayları
- DROPOUT
- F1 TV
- Zoom
Yılın kültürel etkisi yüksek uygulaması adayları
- Arco
- The Bear
- BetterSleep
- Brawl Stars
- DailyArt
- Do You Really Want to Know 2
- EF Hello
- NYT Games
- Oko
- Partiful
- The Wreck