Köpekler, Sandığınızdan Daha Zeki Olabilirler!

Bilim insanları, köpeklerin sandığınızdan daha akıllı olabileceğini gösteren bir keşfe imza attı. Köpeklerin oyuncakları gibi nesneleri akıllarında birden fazla duyuyla oluşturabildiği görüldü.

On binlerce yıldır yakın dostumuz olmaya devam eden köpeklerin aklında aslında neler geçtiğini zaman zaman birçok kişi düşünebilir. Eötvös Lorand Üniversitesi’nden bilim insanlarının yaptığı yeni bir çalışma da bu merak konusuna ufak bir ışık tuttu. Bilim insanları, köpeklerin yakınındaki nesnelerin ‘çok türlü zihinsel görüntüsünü’ oluşturduğunu ortaya koydu. Peki bu ne demek?

Animal Cognition’da yayımlanan yeni araştırmaya göre köpekler, bu yetenekleri sayesinde bir nesneyi düşündüklerinde birçok duyusal yönünü görselleştiriyor. Örneğin objenin nasıl göründüğünü veya koktuğunu hayal edebiliyor. Yeni keşif, bir köpeğin sevdiği oyuncağı ararken o oyuncağı nasıl düşündüklerini anlamamızı sağlayabilir.

Köpekler, bir nesneyi farklı duyularıyla aklında oluşturabiliyor:

Çalışmada ele alınan köpekler ise her köpekten daha farklı olan ve nesnelerin isimlerini ezberleyebilen ‘seçilmiş’ köpeklerdi. Bilim insanları, yaptıkları ilk deneyde 3 seçilmiş köpek ve 10 tipik aile köpeğini bir ödül karşılığında seçmesi konusunda eğitti. Köpekler, kendileriyle eşleştirilen oyuncakları başka oyuncaklar arasından seçmeyi başardıkça ödül kazanıyordu.

Her zaman dört oyuncak arasına konan belirli oyuncağın seçimi deneyi, hem ışıklı hem de ışıksız ortamlarda gerçekleşti. Köpeklerin oyuncaklarını karanlıkta daha uzun sürede bulabildikleri görüldü. Bu deneyin ardından ikinci deneye geçildi. Bu deneye ise yalnızca seçilmiş köpekler katıldı.

Bilim insanları, bu deneyde köpeklerin oyuncak ismi söylendiğinde ne düşündüğünü öğrenmek istedi. Seçilmiş köpekler, sahipleri tarafından isimlendirilen oyuncakları hem aydınlık hem de karanlık ortamda seçmeyi başardı. Bu da köpeklerin bir oyuncağın ismini duyduğunda, bu oyuncağın farklı duyulardaki çağrışımını hayal ettiğini ortaya koydu. Ayrıca köpeklerin aydınlıkta burundan daha çok gözle aramayı, karanlıktaysa burunlarına güvendikleri görüldü.