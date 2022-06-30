Köpekleri On Binlerce Yıldır Evcilleştiriyor Olabiliriz!

Bilim insanları, yaptıkları yeni bir araştırmayla köpeklerin bundan 100 bin yıl öncesine kadar çeşitli şekillerde görüldüğünü ortaya koydu. Köpeklerin çeşitliliği, dünyada evcilleştirmenin on binlerce yıldır sürüyor olabileceğini gösterdi.

Henüz 2020 yılında yayımlanan bir araştırma, en iyi dostumuz köpeklerin bundan 11 bin yıl önce çeşitlenmeye ve evcilleştirilmeye başladığını ortaya koymuştu. Tüm evcil köpeklerin günümüz gri kurtlarıyla aynı atadan geldiği bilinirken, dostluğumuzun aslında bu kadar ‘erken’ bir zamanda başlamadığı tahmin ediliyordu. İşte o tahminler, yayımlanan yeni bir araştırmayla doğrulandı.

66’sının genomu henüz yeni taranan toplam 72 antik kurttan alınan genom örnekleri, hem antik hem de modern köpek türlerinin Asya’daki antik kurtlara yakın olduğunu gösterdi. Genomların alındığı antik kurtlar, yaklaşık 100 bin yıl önce yaşamış kurtlara ait idi.

Köpeklerdeki çeşitlilik sanılandan daha uzun süre önce başladı:

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18 bin yaşındaki yavru köpek Dogor

Yeni araştırmayla ortaya çıkan sonuçlardan birisi, kurtların halen tam olarak bilinmeyen evrim sürecine ışık tuttu. Özellikle bir gen varyantının izini süren biilim insanları, bu genin yaklaşık 10 bin yıllık zaman diliminde oldukça nadirden neredeyse her yerde var olmaya varan bir serüvene sahip olduğunu gördü. Buna neden olan mutasyon, günümüz köpeklerinde de bulunan ve kafa ve çene kemiklerinin gelişimini etkileyen IFT88 isimli bir geni etkiliyordu.

Bilim insanları, köpekler ve kurtlarda mutasyonun nasıl ve neden bu kadar yaygınlaştığını henüz açıklayamadı. Fakat yapılan tahminler, türlerin beslendiği avlarındaki çeşitliliğe dayanıyor. Bununla birlikte söz konusu genin henüz keşfedilmeyen bir görevinin de olduğu düşünülüyor.

Bununla birlikte araştırma, Kuzeydoğu Avrupa, Sibirya ve Amerika’daki ilk köpeklerin DNA’larının tamamını doğudaki kurt popülasyonundan aldığını ortaya koydu. Orta Doğu, Afrika ve Güney Avrupa’dan gelen ilk köpeklerdeyse Güneydoğu Avrasya’daki modern popülasyonların DNA’sından parçalar taşıdığı keşfedildi.

Araştırmadan çıkan en önemli sonuç ise köpeklerin ilk ne zaman evcilleştirilmeye başladığıyla ilgiliydi. 100 bin yıllık bir süreyi kapsayan araştırma, köpeklerin insanların hayatında bu süre içinde yer edinmiş olabileceğine işaret etti. Ayrıca araştırmanın çok çeşitliliğe işaret eden diğer sonucu, ilk evcilleştirmelerin dünyanın çeşitli yerlerinde, on binlerce yıl önce gerçekleşmiş olabileceğini de gösterdi.