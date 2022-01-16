Köpekler, Uzun COVID Sendromunu Tespit Edebiliyor

Yapılan araştırmalarda insanların en iyi dostu olan köpeklerin, uzun COVID sendromunu tespit edebildiği anlaşıldı. COVID-19 virüsünün tespitinde köpeklerin kullanılması için ABD ve Türkiye'de çalışmalar başladı.

Daha önce yapılan araştırmalarda COVID-19 ile enfekte olan bireylerin yüzde 40’ında ‘Uzun Covid Sendromu’ olduğu tespit edilmiş; bu sendromun hafıza kaybından korku, yorgunluk, nefer darlığı, baş dönmesi ve uyku güçlüğüne kadar pek çok uzun vadeli yan etkisinin olduğu ortaya çıkmıştı.

Aynı şekilde geçmişte yürütülen araştırmalarda COVID-19 virüsünü tespit etmekte yüzde 100 başarı gösteren köpeklerin, şimdi de uzun COVID sendromunu tespit edebildiği ortaya çıktı. Fransız araştırmacılar tarafından yapılan bir araştırmada eğitimli köpeklerin COVID-19 virüsünü bir buçuk yıl kadar uzun bir süredir taşıyan hastaları tespit edebildiği öne sürüldü. Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık ve Almanya'da yürütülen çalışmalara göre eğitimli köpekler, virüsü koklayarak algılayabiliyor.

Köpekler, COVID-19 virüsünü tespit etmede yüzde 100, uzun COVID sendromunu tespit etmekte ise yüzde 51,1 başarı gösterdi

Henüz başkangıç aşamasında olan çalışmaya göre eğitimli köpekler; hiçbiri yoğum bakım ünitesinde tedavi görmemiş olan uzun süreli COVID hastalarından alınan koltuk altı teri örneklerinde yüzde 51,1 (45 kişiden 23’ü) doğruluk oranına sahip. Öte yandan köpeklerin COVID-19 pozitif olan insanları tespit etme oranı ise 188 kontrol örneği arasında sıfır hata ile yüzde 100.

Florida Uluslararası Üniversitesi tarafından geçen yıl yayınlanan köpeklerde COVID tespiti üzerine hakemli bir araştırmaya göre COVID-19, metabolik değişiklikler sonucunda belirli bir koku üretiyor. Üniversitenin yapmış olduğu deneylerde eğitimli köpekler yüzde 97,5’lik bir oranla COVID-19'lu hasta tespitinde başarılı olduğu belirtiliyor.

Bunun haricinde Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu'nda yapılan bir araştırma köpeklerin COVID-19'u tespit etmede %82-94 başarı oranı gösterdiğini ortaya koyarken; Almanya'dan yapılan bir araştırmada ise eğitimli köpeklerin insan tükürüğündeki koronavirüsü tespit etmede %94 doğruluk oranına sahip olduğu bildirildi.

Köpekler, COVID-19 tespiti için Türkiye'de de kullanılmak üzere eğitiliyor

Öte yandan ABD'nin Massachusetts eyaletinde bulunan üç okul bölgesi, bu ayın başlarında sınıflarda COVID-19'u tespit etmek için eğitimli köpekler kullanmaya başladı. CNN'nin bildirdiğine göre, Bristol County Şerif ofisi, Huntah ve Duke isimli 14 aylık iki köpeği eğitmek için Florida Uluslararası Üniversitesi ile birlikte çalıştı. Eğitimli köpeklerin, sınıflardaki sıra ve klavye gibi eşyaların üzerinde COVID-19 kokusu alması halinde oturma pozisyonu aldıkları ifade edildi.

Her ne kadar köpeklerin COVID-19 virüsünü tespit etmekteki başarısı kanıtlanmış olsa da Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) köpeklerin bir COVID-19 teşhis aracı olarak kullanılmasına onay vermedi.

Bunlara ek olarak köpeklerin COVID-19 tespitinde kullanılması için çalışmalar ülkemizde de yapılmaya başlandı. İstanbul merkezli havalimanı güvenlik hizmetleri konusunda uzmanlaşmış TAV Güvenlik'in, halihazırda koklamada başarılı olan köpekleri eğitmek için şehirdeki bir eğitim ve araştırma hastanesinin yanı sıra Cerrahpaşa Veteriner Fakültesi'ndeki araştırmacılardan da yardım aldığı bildirildi. Köpeklerin, Massachussettes'teki okullardakine benzer bir şekilde, COVID-9 pozitif insanları tespit etmeleri halinde bu insanların önüne oturmak üzere eğitildiği kaydedildi.