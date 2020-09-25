Köpekler, COVID-19 Tespitinde Resmen Kullanılmaya Başlandı

Finlandiya'nın Helsinki kentinde dört köpek, havalimanında insanların kokusundan COVID-19 tespiti yapabilmek üzere kullanılmaya başlandı. Köpekler, şu ana kadar %100 doğru sonuç gösterdi.

Günümüzün en büyük krizi koronavirüs, mart ayında tüm dünyaya yayılmaya devam ettiği sırada Londra Hijyen ve Tropik Tıp Okulu'ndaki araştırmacılar, koronavirüslü insanları tespit edebilmek için köpekleri eğitmeyi deniyorlardı. Araştırmacılar,, bu araştırmalarının arkasında bazı hastalıkların hastanın kokusunda doğrudan etkisi olduğu gerçeğinin yattığını açıklamışlardı.

İşte bu araştırma kapsamında araştırmacılar, labrador ve İngiliz cocker spaniel ırklarından köpekleri eğitmeye başladılar. Köpekler, bir hastanın sıtma olup olmadığını tespit edebilmek için eğitilmişlerdi ve başarıları Dünya Sağlık Örgütü standartlarını aşmayı başarmışlardı.

Finlandiya'da köpekler kullanıma girdi:

Bu araştırmanın üstünden geçen altı ayın ardındansa Finlandiya'daki araştırmacılar, köpeklerin yalnızca birkaç saniye içinde virüsü koklayabildiklerini ve %100 başarı elde ettiklerini açıkladı. Üstelik özel eğitimli olan bu köpekler, Helsinki'deki havalimanında yolcular üzerinde kullanılmaya başlandı bile.

ET, Kossi, Miina ve Valo isimli dört köpek, çarşamba günü havalimanında yolcuları koklamaya başladılar. Köpeklerin tek görevi, havalimanına gelen yolcuların COVID-19 hastası olup olmadıkları konusunda kontrol etmek. Köpekler, ikili gruplar halinde nöbetleşe çalışıyorlar.

Dört ay boyunca sürecek pilot proje hakkında The Guardian'a açıklama yapan yetkililer, bu yöntemin laboratuvar testlerine göre fazlasıyla ucuz olduğunu açıkladılar. Yetkililer, 4 ay sürecek projenin Vantaa şehrine 300 bin Euro (yaklaşık 2 milyon 675 bin TL) masrafı olduğunu açıkladılar.

Virüs 10 saniye içinde tespit edilebiliyor:

Pilot projeye son olarak Helsinki Üniversitesi'de destek vermeye başladı. Üniversite, açıklamasında köpeklerin virüsü 10 saniye içinde tespit edebildiklerini, tüm işlemlerin tamamlanmasınınsa bir dakikadan daha az sürdüğünü belirtti. Ancak bu süreçte köpeklerin kararı elbette son karar sayılmıyor.

Havalimanına gelen yolculardan ciltlerini bezle silmeleri isteniyor. Ardından bu bezler bir kaba konuluyor ve köpeklere sunuluyor. Kapta virüs tespit eden köpek yakınındaki insana kısık sesle havlayarak ya da yere yatarak işaret veriyor. Ardından peçetenin sahibi ücretsiz PCR testine yönlendiriliyor.

Şu ana kadar yapılan testlerde köpekler, virüslü hastaları %100 oranda tespit etmeyi başarabildiler. Bununla birlikte köpekler, hastalar henüz bir semptom göstermeden bile virüsün kokusunu almayı başardı. Araştırmacılarsa şu noktada köpeklerin hangi koku sayesinde bu sonuca varabildiklerini kesin olarak bilmiyorlar.