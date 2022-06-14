Koreli Müzik Grubu BTS ‘Ayrıldıklarını’ Açıkladı

Dünyanın en popüler müzik gruplarından olan BTS, bir veda partisi düzenleyerek geçici olarak ayrıldıklarını açıkladı.

Geçtiğimiz yıl Butter şarkısıyla Billboard’un 23 yıllık rekorunu kıran Koreli pop grubu BTS, yine aynı şarkıyla sadece 24 saatte YouTube ve Spotify’da en çok dinlenen şarkı rekorunu da kırmıştı. Son yılların en popüler gruplarından olan BTS’in tüm dünyaya yayılan devasa bir hayran kitlesi olduğunu da hatırlatalım.

Ancak BTS, bugün hayranlarını şok eden bir açıklama yaptı. Açıklamaya göre grup, üyelerin kendi projelerine odaklanmaları için BTS grubu olarak ayrıldıklarını açıkladı.

Grup bir veda partisi düzenledi

BTS'in 1 saatlik veda partisi

Grubun üyelerinden olan Kim Nam-joon, yayınladıkları BTS Festa videosunda ekibin üyelerinin bireysel projelere odaklanmak istediklerini bu nedenle de BTS’in projelerine bir süreliğine ara vereceklerini açıkladı. Bu kararı vermekte zorlandıklarını ekleyen grup üyeleri, BTS adı altında çok fazla başarı elde ettiklerini ancak kendilerini ‘olgunlaştırmak’ için tek başlarına projeler üretmek istediklerini açıkladı.

Bunun hem hayranlar hem de kendileri için zor bir karar olduğunu belirten RM, bu ayrılık sürecinde hem üyelerin hem de grubun kariyeri hakkında bazı kararlar vereceklerini açıkladı. Kendilerini “sürekli grup için çalışan ve emek harcayan sanatçılar” olarak tanımlayan üyeler, kendi isimlerini müzik prodüktörlerine tanıtmak için bireysel projeler yapmak istediklerini ve kendilerini ‘yenilemek’ istediklerini söyledi.

BTS grubunun ne kadar süre ayrı kalacağı ise şimdilik belli değil.

İşte BTS hayranlarının sosyal medyadaki tepkileri;