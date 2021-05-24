BTS'nin geçtiğimiz günlerde yayınlanan Butter adlı şarkısı, Spotify'da bir günde en çok dinlenen şarkı oldu. Butter, aynı başarıyı YouTube'da da gösterdi.

Dünyaca ünlü K-Pop grubu BTS, rekor dolu bir hafta sonunu geride bıraktı. BTS'nin en yeni şarkısı olan "Butter" için YouTube'da gerçekleştirmiş olduğu ilk gösterim etkinliğinde 3,89 milyon kişiyi eş zamanlı olarak bir araya getirerek rekor kırdığını sizlerle zaten paylaşmıştı. Butter, geçtiğimiz hafta sonu YouTube'da bir rekor daha kırdı. Üstelik dünyanın en büyük çevrimiçi müzik servisi olan Spotify'da da Butter bir numaralı trend haline gelmiş durumda.

Columbia Records tarafından yapılan paylaşıma göre Butter, Spotify'da yayınlandığı gün 20,9 milyon dinlenmeye ulaşarak Spotify tarihinde bir günde en fazla dinlenen şarkı oldu. Dahası, YouTube'da yayınlandıktan yalnızca 1 gün sün sonra 113 milyon görüntülenmeye ulaşan Butter, bu platformda da 24 saat içinde en fazla görüntülenen YouTube videosu oldu.

Yayınlandığı platformlarda üst üste rekorlar kıran Butter ve şarkının sahibi olan BTS, bir anlamda K-Pop'un ulaştığı popülariteyi kanıtlamış durumda. Tabii Butter'ın rekor kırmış olmasına rağmen ilk gün Spotify'da, YouTube'dakinin neredeyse 6'da biri kadar dinlenmiş olmasının da dikkat çekici bir istatistik olduğunu söyleyebiliriz.

Butter'ın şu anki istatistiklerine baktığımızda Spotify'da 36,4 milyon; YouTube'da ise 185 milyon izlendiğini görüyoruz. Buradan yola çıkarak Butter'ın güçlü bir çıkış yaptığını ancak ivmesini kısa sürede kaybettiğini söyleyebiliriz.

BTS'nin Butter şarkısını aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz