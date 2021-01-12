Koronavirüs Aşısı Olacaklara 'Rıza Formu' İmzalatılacak

Birkaç gün içerisinde başlayacak aşılama süreciyle ilgili yeni bilgiler açığa çıktı. Edinilen bilgilere göre koronavirüs aşısı yapılacak vatandaşlara, "ONAM" isimli bir form imzalatılacak. Tedavi ile ilgili olarak hastanın bilgilendirilmesi ve rızasının alınma sürecini kapsayan form, çeşitli hastalıklarda rutin olarak uygulanıyor.

Türkiye'de dün akşam, "tarihi" olarak nitelendirebileceğimiz açıklamalar yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2020 yılından beri tüm dünyanın başına bela olan koronavirüs salgınına yönelik en önemli silahın, yani aşının önümüzdeki günlerde uygulanmaya başlayacağını duyurdu. Bugünse aşılama süreciyle ilgili yeni bilgiler açığa çıktı.

Edinilen bilgilere göre hali hazırda ülkemizde gelen 3 milyon doz koronavirüs aşısı, önce sağlık çalışanları olmak üzere 65 yaş üstü vatandaşlara, emniyet mensuplarına, öğretmenlere ve huzurevi çalışanlarına uygulanacak. Bununla birlikte aşı olacak tüm vatandaşlara, "ONAM" olarak isimlendirilen bir form imzalatılacak. Peki bu form ne işe yarıyor?

ONAM formu, hastanın rızasını almak için imzalatılıyor

ONAM formu, genel olarak "hastaya konulan teşhis, uygulanacak tedavi ve oluşabilecek riskler açısından bilgilendirme ve tıbbı işlem için hastanın rızasını alma" amacı taşıyan resmi bir belge. Yani bu belgeyi okuyan bir vatandaş, koronavirüs aşısının yol açabileceği sorunlarla ilgili bilgi sahibi olmuş oluyor. Ayrıca vatandaş, her türlü riski de göze almış oluyor. Bu anlattıklarımız tehlikeliymiş gibi görünse de aslında pek çok tedavide rutin hale gelmiş olan bir uygulama.

Böyle bir formun onaylanacak olmasının esas nedeni, olası risklere karşı karşı vatandaşı bilgilendirmiş ve sorumluluğu da paylaşmış olmak. Aslına bakacak olursak Türkiye'de rutin olarak yapılan 13 aşıda böyle bir onay istenmiyor. Bunun nedeni ise söz konusu aşıların artık kendilerini ispatlamış olmaları. Ancak tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de uygulanacak CoronaVac isimli aşı, "Acil Kullanım Onayı" aldı. Yani bu aşının henüz ruhsatı yok. İşte bu yüzden de yetkililer, aşının olası sonuçlarına karşı hem vatandaşı bilgilendirmiş hem de şahsi rıza almış olacaklar.

Kimler aşı olacak? Süreç nasıl işleyecek?

Türkiye'ye gelen 3 milyon doz CoronaVac aşısının önce sağlık çalışanlarına uygulanacağını söylemiştik. Türkiye'deki sağlık çalışanı sayısı ise yaklaşık 1,5 milyon. Yani Türkiye'de bulunan aşı miktarı, tüm sağlık çalışanlarına yetebilecek düzeyde. Ancak görünen o ki süreç biraz daha farklı işleyecek. Şöyle ki CoronaVac, iki doz halinde uygulanacak. Bu iki doz arasında ise Bilim Kurulu kararına göre 28 gün geçecek. İşte bu süreçte, 65 yaş üstü vatandaşların uygulanmasına başlanacak. Sonrasında ise 47 milyon doz aşı daha Türkiye'ye gelecek. Aşılar geldikçe daha fazla vatandaş aşılanacak ve bağışıklık hızı da bu şekilde artırılmış olacak.