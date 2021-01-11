Cumhurbaşkanı, Aşılamaya Bu Hafta Başlanacağını Açıkladı

Kabine toplantısı sonrası kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs aşılarının öncelik sırasına göre bu hafta sonuna kadar uygulamaya başlanacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan yeni yılın ilk kabinesi akşam saatlerinde sona erdi. Gündeme dair birçok konunun değerlendirildiği toplantı sonrası kameraların karşısına geçen Erdoğan, koronavirüsle ilgili gelişmeleri ve aşılamayla ilgili merak edilen soruları yanıtladı.

Alınan tedbirler sayesinde salgının artış hızının gözle görülür bir şekilde düştüğünü hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, azalan vaka sayılarının sağlık sistemi üzerindeki yükü önemli ölçüde hafiflettiğini belirtti.

'Kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız'

Salgın tedbirlerinin esnaflar, öğrenciler ve çalışanlar başta olmak üzere yol açtığı sıkıntıları yakinen bildiklerini belirten Erdoğan, kalıcı bir çare bulunana kadar günlük hayatın tedbirlerle sürdürülmek zorunda olduğunu ve vaka sayısının belli bir rakamın altına düşmesiyle birlikte kısıtlamaların kademeli olarak azaltılacağını bildirdi. Erdoğan, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu soruna kalıcı çare bulana kadar hayatımızı kendimizi salgından koruyacak tedbirlerle sürdürmeye mecburuz. Temizlik, maske ve mesafe bu tedbirlerin başında geliyor. Vaka sayısının belirli sayının altına düşmesiyle birlikte elbette kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız."

'3 milyon doz aşı şu anda ülkemize geldi'

Her bireyin kendi tedbirlerini sıkı bir şekilde uygulamaya devam etmesinin şart olduğunu hatırlatan Erdoğan, aşı çalışmalarıyla ilgili "Türkiye dünyadaki aşı geliştirme ve üretim faaliyetlerini yakından takip etmektedir. Halihazırda Çin menşeili aşıyı ülkemize getirmeye başladık. İlk etapta 3 milyon doz aşı şu anda ülkemize geldi" dedi.

'Perşembe veya cuma aşılama başlayacak'

Alman menşeili aşı ile ilgili anlaşmanın yapıldığını, nihai kararın ise henüz verilmediğini aktaran Erdoğan, gereken test süreçleri tamamlanır tamamlanmaz belirlenen öncelik sırasına göre aşı uygulamasına geçileceğini açıkladı. Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Aşıların kullanıma sunulabilmesi için gereken test süreci tamamlanır tamamlanmaz uygulamasına geçilecektir. Sayın Bakan, herhalde bu hafta sonuna kadar buna başlayacağız değil mi? Perşembe veya cuma olur diyor. Perşembe veya cuma inşallah bu kampanyamız başlamış olacak. En önemlisi kendi aşımızı geliştirme çabalarıdır. İnşallah hep birlikte bu musibetin de üstesinden gelecek, hedeflerimize doğru tam kapasiteyle yürümeye devam edeceğiz."