Salgınının Avrupa’daki merkezi haline gelen İtalya’da insanlar, en büyük komplo teorilerinden birisini tartışmaya devam ediyorlar. Covid-19 aşısının içerisinde bulunduğu iddia edilen, sözde 5G teknolojisine sahip çipin devresini gösteren bir paylaşım viral oluyor. Kuvvetle muhtemel, yakında Türkiye’de de göreceğimiz bu devre, aslında bambaşka bir şeye ait.

Koronavirüs aşısı hakkında ortaya atılan en bilim dışı komplo teorisi, aşı ile birlikte beynimize çip takılacağı yönündeydi. Hatta salgının insanların daha kolay takip edilmesini sağlamak adına, bilinçli şekilde ortaya çıkarıldığı bile söyleniyor, konu bir şekilde 5G teknolojisine getiriliyordu. Hatta ortalıkta aşı yokken İngiltere’de 5G baz istasyonları yakılıp yıkılmıştı. Şimdi işin içine aşının da dahil olduğu, yine 5G konulu nur topu gibi yeni bir iddiamız var.

Salgında en çok darbe alan ülkelerden İtalya’daki sosyal medya kullanıcıları, üzerinde “COVID-19 5G CHIP DIAGRAM” yani “COVID-19 5G ÇİP DEVRESİ” yazılı bir görselin ekran görüntülerini paylaşmaya başladılar. Hatta devre tasarımında “Confidental” yani “Gizli” ibaresinin de bulunduğu ve bir şekilde sızdırılıp bütün sırrın bozulduğu havası da yaratılmış durumda.

Koronavirüs aşısında yer alacağı söylenen sözde 5G çipine ait devre tasarımı:

Elektronik ile hiç ilgisi olmayanların ilk görüşte bu devreye anlam verememeleri normal. Ancak bu görsel, insanların internette gördükleri şeylere sorgusuz sualsiz inanma davranışının da somut bir kanıtı. Zira böyle bir iddiayı desteklemeden önce devre tasarımı üzerinde yazan ifadeleri bile araştırsalar, aslında 30 saniye içinde büyük bir komplo teorisine kurban gideceklerini görebilirler.

Söz konusu devre tasarımı aslında bir gitar pedalına ait:

İtalyan bir Twitter kullanıcısı @mariofusco, paylaşımında "İtalya'da insanlar, Covid aşısına yerleştirilen 5G yongasının şeması olduğunu iddia ederek bu görseli paylaşmaya başladılar. Aslında bir gitar pedalının devresi ve onu Covid aşısına yerleştirmenin mükemmel bir fikir olduğuna inanıyorum." açıklamasi ile konuya açıklık getirdi. Ayrıca görüntüde yer alan "telegra.ph" adresi, düşünüldüğü gibi The Telegraph gazetesine ait değil, sadece online bir not alma uygulamasına ait.

Devre kartı üzerinde kırmızı renk ile yazılmış BASS, TREBLE, VOLUME, GAIN gibi ifadeler, elektronik gitarlara bağlanıp müzisyenlere sesi kontrol etme imkanı tanıyan pedallara ait bir devre. Gitar pedallarının da temel görevi kablosuz ağlara bağlanıp insanları takip etmek değil, sadece basit bir şekilde istenen sesi ve tonu elde etmek.

Diğer taraftan devre şemasında yer alan elektronik kompanentler, bir aşının içerisinde yer alabilecek, vücuda entegre edilip çalışmaya devam edecek bir çipte yer alacak kadar gelişmiş değil. Zira mikroçip ya da yonga olarak söz ettiğimiz bu gelişmiş elektronik devreler, milyonlarca transistörü, birbirleri ile haberleşme halinde olan pek çok ana birimi bünyelerinde barındırırlar. Şemada ise sadece dört adet transistör yer alıyor.

Komplo teorilerine nasıl bu kadar kolay inanıyoruz?

Hem bireysel hem de toplumsal psikoloji alanındaki çalışmalar gösteriyor ki insanların önemli bir kısmı, bir şeye inanmak için en kolay seçeneği tercih ederler. Hakkında bilgi sahibi olmadıkları konuları düşünürken onları bir nedene bağlama ihtiyacı hissederler. Ancak kolayı tercih etme alışkanlıkları olduğu için bulunan nedenler, genelde araştırılmadan ortaya atılan ve bilim dışı nedenler olur.

Dünya’nın düz oluşu ve yine dünyayı Rockefeller ailesinin yönettiğine dair komplo teorileri de aslında aynı güdüyle ortaya çıkıyor. Tıpkı daha önce olduğu gibi bugün de salgın ya da aşı hakkında ortaya atılan komplo teorilerinin kısa sürede kitlesel bir hale gelme nedeni, aslında bir sürü psikolojisine dayanıyor. Sonucu ne kadar mantıksız olursa olsun bir ya da birkaç kısmen mantıklı argüman ile ortaya atılan iddiaları görünce, pek çok insanı inandırmak kolaylaşıyor. Örneğin beyne enjekte edilebilecek mikroçip teknolojilerinin var olması, ancak “elektronik değil kimyasal çip” diye bir şeyin olmaması gibi...