Tokyo Olimpiyatları’nda COVID-19’lu Vaka Sayısı Düşük Kaldı

Japonya, olimpiyatlardan önce koronavirüsün mutasyon geçirmesinden korkarken şu ana kadar paylaşılan sonuçlar, korkulanın olmadığı yönünde. Bugüne kadar yapılan 600 binden fazla testte yalnızca 404 pozitif vaka açıklandı.

Tokyo’da devam eden Olimpiyat Oyunları başlamadan önce Japonya, olimpiyatların yapılıp yapılmaması konusunda yeniden tartışmaya başlamıştı. Elbette bu tartışmanın nedeni, daha önce olimpiyatların ertelenmesine neden olan koronavirüstü. Yetkililer, virüsün yayılması ve yeni mutasyonların ortaya çıkması riskine karşı olimpiyatları yeniden iptal etmeyi düşünüyordu.

Fakat karar, olimpiyatların yapılması yönünde oldu. Japonya ve dünya, olimpiyatlarda virüsün nasıl bir tepki vereceğini merakla beklerken korkulan şey olmadı. 50 binden fazla kişinin katıldığı, salgın başladığından bu yana dünyanın en büyük toplu katılımının gerçekleştiği olimpiyatlarda yapılan açıklamalara göre insanların yalnızca küçük bir bölümü enfekte oldu.

İyi sonuç aşılama, sosyal mesafe ve günlük testler sayesinde geldi:

Tabii Tokyo’da bu kadar fazla kişinin toplandığı, bir nevi toplu deneyin de yapıldığı olimpiyatlarda vaka sayısının az olmasının nedeni aşılamaydı. Sporcuların hepsi, ‘baloncuk’ ismi verilen, geçtiğimiz yıl NBA’de de gördüğümüze benzer bir şekilde tek bir tesisin içinde kaldı. Olimpiyatları katılan kişilerin (sporcular, organizatörler, basın ve dahası) %70’inden fazlası aşılıydı. Bununla birlikte herkes günlük şekilde test oldu ve sosyal mesafenin de uygulanmasıyla korkulan sonuç engellendi.

Organizatörler, bugüne kadar Olimpiyatlara bağlı olarak gerçekleşen 404 enfekte olayının yaşandığını açıkladı. Toplamdaysa 600 bine yakın test gerçekleştirildi. Vakaların hiçbiri ciddi durumda değildi. Fakat baloncuğun dışında Japonya'da vaka sayıları aynı olumluluğu gösteremedi. Delta varyantının etkisiyle ülkede günde 5.000 vakanın üstüne çıkıldı.

Öte yandan şimdilik haberler iyi yönde olsa da bazı uzmanlar, Olimpiyatların virüsün yayılmasındaki rolünü ölçmek için henüz erken olduğunu ifade ediyor. İki haftalık süreç boyunca toplanan sağlık bilgileri, diğer ülkelerin koronavirüse yönelik savaşına yardımcı olabilmek için analiz edilecek ve sonuçlar paylaşılacak.