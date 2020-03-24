Fırsatçılara Karşı, 'Fiyat Karşılaştırması Yapın' Çağrısı

Türkiye’de koronavirüs vakalarının tespit edilmesi, özellikle gıda ve dezenfektan ürünlerindeki fiyatların fahiş noktalara gelmesine neden olmuştu. Yetkililer, olağandışı fiyat artışıyla karşılaşan vatandaşların, Alo 175 Tüketici Danışma Hattı çağrı merkezini arayabileceklerini söylüyor.

İlk koronavirüs vakası ile 11 Mart’ta tanışan Türkiye, pandeminin etkilerini her geçen gün daha korkutucu bir şekilde hissediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Twitter’dan yaptığı paylaşımda vaka sayısının 1529’a, hayatını kaybedenlerin sayısının da 37’ye yükseldiğini bildirdi. İlk 100 vakaya en hızlı ulaşan ülkelerin başında gelen Türkiye, Çin’den getirilen hızlı teşhis test kitleri ile çok daha fazla insana tarama yapmayı planlıyor.

Vakaların hızlı bir şekilde artması, marketlerdeki ve eczanelerdeki dezenfektan ürünlerine ve maskelere talebi inanılmaz düzeyde artırmıştı. Ortaya çıkan panik havasından yararlanmak isteyen bazı fırsatçılar da, e-ticaret siteleri üzerinden talep gören ürünlere fahiş fiyatlar uygulamaya başladı. Daha önce yaptığımız haberde, Trendyol’un, haksız fiyat oluşumuna sebep olan 539 ürün hakkında işlem yaptığını sizlerle paylaşmıştık.

Bu konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapan Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, “Tüm ihtiyaçlarınızı 7/24 güvenilir e-ticaret sitelerinden temin edebilirsiniz. Dönemsel olarak artan fiyatlara karşı bilinçli olun, araştırmadan almayın. Olağan dışı fiyat artışıyla karşılaştığınızda, ilgili e-ticaret sitelerine mail atabilir, Alo 175 Tüketici Danışma Hattı çağrı merkezini arayabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

Tüketicilerin, mecbur kalmadıkça kapıda ödeme seçeneğini tercih etmemeleri gerektiğini belirten Ekmekçi, “Online'da kredi kartınız ile ya da kapıda temassız ödeyin. Nakitte el değiştirerek virüsün yayılmasını önleyelim. Paketinizi teslim alırken 1 metrelik mesafenizi koruyun” dedi.

“İmza attıktan ve paketinizi açtıktan sonra kargo kutusunu ve bandı güvenli bir şekilde çöpe atın. Olası iade ve değişim için faturanızı muhafaza edin” şeklinde konuşan Ekmekçi, herhangi bir yere temas etmeden en az 20 saniye boyunca ellerin sabunlu suyla yıkanması gerektiğini belirtti.

Alınan tüm bu önlemlerin yayılım hızını azaltacağını ve vaka artışına engel olacağını söyleyen Ekmekçi, zor günler geçene dek online alışveriş platformları olarak gereken önlemleri almaya ve tüketici hayatını kolaylaştırmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.