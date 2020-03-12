Türkiye’nin en büyük online perakende platformlarından biri olan Trendyol, ülkemizde ilk corona virüsü vakasının bildirilmesini takiben haksız fiyat oluşumuna sebep olan 539 ürünle ilgili işlem yaptığını duyurdu.

Çin’in Wuhan kentinden dünyaya yayılan yeni tip corona virüsü COVID-19, geçtiğimiz günlerde resmen Türkiye sınırları içine girmişti. İlk vakanın duyurulmasının ardından büyük panik yaşayan halk, marketlerdeki ve eczanelerdeki dezenfektan ürünlerine ve maskelere hücum etmişti.

Krizi fırsata çevirmek isteyen bazı işgüzar satıcılar, özellikle e-ticaret siteleri üzerinden talep gören makarna, pirinç, maske ve kolonya gibi ürünlere fahiş fiyatlar uygulamaya başladı. Bilhassa Trendyol ve N11 gibi popüler olan e-ticaret sitelerinde baş gösteren bu durum, pek çok kişiyi rahatsız etti.

Marketlerde ortalama 3,5 TL'ye satılan makarnadaki fiyat oyunu sosyal medyada büyük tepki çekmişti

Sosyal medyada büyük yankı yapan fahiş fiyat uygulamasına yönelik bir açıklama yapan Trendyol, haksız fiyat oluşumuna sebep olan 539 ürünün geliştirilen algoritma ve tüketici desteği sayesinde tespit edildiğini ve gerekli işlemlerin uygulandığını belirtti.

Trendyol tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Serbest piyasa ekonomisinde pazar yeri olarak faaliyet gösteren platformumuzda satıcılar tarafından satışa sunulan ürünlerin fiyatlarını biz belirlemiyor ve müdahale edemiyoruz. Ancak koronavirüs tehdidine karşı ülkemiz kamu otoritelerinin açıklamaları ve yönlendirmeleri ışığında yaşanan bu özel durum nedeniyle sorumluluk alıyoruz”

Fiyat kontrollerine ara vermeden devam ettiklerini ve tespit edilen haksız fiyat oluşumları ile mücadeleyi sürdürdüklerini söyleyen e-ticaret platformu, vatandaşlardan fahiş fiyat oluşumu olduğunu düşündüğü ürünleri [email protected] e-mail adresine iletmelerini istedi.