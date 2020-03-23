Çin'den Satın Alınan Koronavirüs Tanı Kitleri Geldi

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını ile mücadele kapsamında Çin’den satın alınan 2 milyon adet hızlı tanı kitlerinin ilk partisi Türkiye’ye geldi. Enfeksiyonun yayılmasını engellemede çok kritik bir öneme sahip olan kitler, virüsü sadece 15 dakikada tespit edebiliyor.

Türkiye, geçtiğimiz aralık ayında Çin’in Wuhan kentinde patlak vermesinin ardından dünyanın dört bir yanına yayılan yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını ile olan savaşını sürdürüyor. İnsanlık tarihinin İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra karşılaştığı en büyük küresel sorunlardan biri olarak nitelendirilen COVID-19, çoğu ülkede günlük hayatı tam anlamıyla felç etmiş durumda.

Salgınla ilk kez 11 Şubat’ta tanışan ve şu ana kadar 30 vatandaşını kaybeden Türkiye, hastalıkla çok daha etkin bir şekilde mücadele edebilmek amacıyla Çin’den 2 milyon adet hızlı tanı kiti satın almıştı. Alınan kitlerin ilk partisi, Turkish Cargo’ya ait kargo uçağı ile sabaha karşı 04:00 sularında Atatürk Havaalanı’na geldi.

Virüsü 15 dakika gibi oldukça hızlı bir sürede tespit edebilen kitler, resmi plakalı minibüsle gelen görevliler tarafından Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Çin, Türkiye’ye toplamda 2 milyon adet hızlı tanı kiti gönderecek. Bu sayının 50 bin adet kadarının hibe olduğu öğrenilirken, henüz teslim edilmeyen kitlerin parça parça getirileceği bildirildi.

Türkiye’de şu ana kadar toplam 20.345 COVID-19 testi yapıldı. Ülkemizdeki vaka sayısı dün itibarıyla 1.236’ya, ölü sayısı ise 30’a yükselmişti. Yüzde 6.17 olan test/vaka oranını aşağıya çekmek isteyen Türkiye, Çin’den satın alınan kitler sayesinde daha fazla kişiye koronavirüs testi yapmayı hedefliyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, COVID-19 pandemisi ile mücadelenin altın anahtarının test sayısını artırmak olduğunu söyleyerek, “Mesajımız çok basit: Test yapın, test yapın, test yapın" ifadelerini kullanmıştı.

DSÖ ve diğer sağlık otoritelerinin aktardığı son verilere göre, dünya genelinde COVID-19 vaka sayısı 339,363’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 14,716’ya ulaştı. Salgının yeni merkezi haline gelen İtalya’da sadece cumartesi günü 793 kişi hayatını kaybetmişti.