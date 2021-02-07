İkinci Doz Koronavirüs Aşıları Önümüzdeki Hafta Başlıyor

Koronavirüs aşılama çalışmaları kapsamında, ilk dozları uygulanan ve 28 günlük bekleme süresini dolduran kişilerin ikinci doz uygulamalarına önümüzdeki hafta başlanıyor.

Ülkemizde koronavirüs aşılama çalışmaları geçtiğimiz Ocak ayında başlamıştı. İlk olarak 13 Ocak tarihinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleri Çin'den gelen Sinovac aşısını olmuştu. Ardından 14 Ocak tarihinde ise öncelikli grup olan sağlık çalışanlarının aşılanmasına başlanmıştı.

Sinovac aşısı iki doz olarak uygulanıyor ve ilk doz ile ikinci doz arasında 28 günlük bir bekleme süresi var. Bu 28 günlük bekleme süresi, 13 Ocak'ta aşılanan Bakan Koca ve Bilim Kurulu üyeleri için 10 Şubat Çarşamba günü dolacak. Sonrasında ise 28 günlük bekleme süreleri dolmaya başlayan sağlık çalışanları ikinci doz aşılarını olacaklar. Tabii ki ardından şu an uygulamalarına devam edilen tüm vatandaşlar da bu bekleme süresini doldurduktan sonra ikinci doz aşılarını olabilecekler.

65 yaş üstü grubun aşılanmasına devam ediliyor:

Koronavirüs aşılama çalışmalarında öncelikli gruplara göre bir aşı programı oluşturuldu ve sağlık çalışanları dışında şu an 65 yaş üstü risk grubunun aşılanmasına devam ediliyor. Sonrasında ikinci gruba geçilecek ve aralarında öğretmenlerin de bulunduğu bu grubun aşılanması gerçekleştirilecek.

7 Şubat itibariyle Türkiye'de toplamda 2 milyon 612 bin 224 kişiye koronavirüs aşısı uygulandı. En çok aşılama yapılan il ise şu an için 442 bin 719 kişiyle İstanbul konumunda. İstanbul'u 238 bin 811 kişi ile Ankara ve 172 bin 662 kişi ile İzmir takip ediyor.

Koronavirüs aşı programı kapsamında sırası gelen gruplarda yer alan kişilerin e-Nabız sistemi üzerinden öncelik durumlarını kontrol etmeleri ve aşı için MHRS sisteminde kayıt oluşturmaları gerekiyor. Koronavirüs aşı çalışmaları ve aşı kaydı için detaylı bilgileri buraya tıklayarak Sağlık Bakanlığı Covid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu'ndan takip edebilirsiniz.