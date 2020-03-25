Neden Birçok Ünlünün Koronavirüs Testi Pozitif Çıkıyor?

Koronavirüs tüm dünyayı etkisi altına alırken politikacılar, sporcular ve ünlü isimler de salgından nasibini alıyor. Peki, neden bu kadar çok ünlü ismin koronavirüs testi pozitif çıkıyor? Evrimsel biyolog Carl Bergstrom işte bu sorunun cevabını verdi.

Koronavirüs, dünya genelinde 459 bin kişiye yayılırken 20 binden fazla insanın da hayatını kaybetmesine sebep oldu. Virüsle ilgili dikkat çeken şeylerden bir tanesi ise politikacılara, sporculara ve ünlü isimlere de bulaşması oldu. Ülkemizde Fenerbahçe’nin basketbol ve futbol takımındaki oyuncularda ve idari sorumlularda, Galatasaray’da yönetici Abdürrahim Albayrak’ta ve teknik direktör Fatih Terim’de de Koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Washington Üniversitesi’nden evrimsel ve teorik biyolog Carl Bergstrom bu durumun, politikacıların ve ünlülerin çoğumuza göre daha bağlantılı olmasından kaynaklandığını söyledi.

Koronavirüs, neden ünlülere bulaşıyor?

Bergstrom, bu durumu şöyle açıkladı: “Onlar, ‘dil ağı teorisindeki’ yüksek bağlantılı noktalar. Daha fazla seyahat ediyorlar ve daha fazla insanla daha fazla birebir etkileşime geçiyorlar. Dahası, bu etkileşimler çevresi geniş insanlarla gerçekleşiyor. Hastalık ağ modellerine göre enfeksiyon, yüksek bağlantılı noktalarda erken dönemlerde meydana geliyor ve zirveye ulaşıyor.”

Aslında ünlü ve daha göz önünde olan isimlerin koronavirüse yakalanması hastalığın ne kadar ciddi olduğunu çok daha net bir şekilde gösteriyor. Koronavirüs testi pozitif çıkan Rudy Gobert, testi pozitif çıkmadan önce düzenlenen bir basın toplantısında elini mikrofonlara sürerek şaka yapmıştı.

Gobert, Koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra “Ellerinizi sürekli olarak yıkamayı unutmayın, elinizle yüzünüze dokunmaktan kaçının ve insanlarla gereksiz etkileşimlere girmekten kaçının. Keşke bu durumu daha fazla ciddiye alsaydım umarım herkes ciddiye alır çünkü bunu beraber başarabiliriz” dedi.

Dünya genelinde Koronavirüs testi pozitif çıkan bazı ünlü isimler ise şunlar; Tom Hanks ve Rita Hanks, Idris Elba ve Sabrina Dhowre Elba, Donovan Mitchell, Kevin Durant, Prens Charles, Monako Prensi 2. Albert, Sophie Gregoire Trudeau (Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun eşi), İran’ın Başkan Yardımcısı Masume Ebtekar.