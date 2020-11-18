Sağlık Bakanından Koronavirüsle İlgili Yeni Açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Salgının kitlesel bulaşıcılık seviyesine ulaştığını söyleyen Koca, yeni tedbirlere uyulduğu takdirde daha sert tedbirlere gerek kalmayacağını söyledi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün alınan yeni koronavirüs tedbirleriyle ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Salgının kitlesel bulaşıcılık seviyesine geldiğini söyleyen Koca, yeni tedbirlere uyulmadığı takdirde daha sert tedbirler alınmak zorunda kalınacağını sözlerine ekledi.

Dünyadaki koronavirüs vakalarına değinen Bakan Koca, pozitif vaka sayısının 55 milyonu, ölüm sayısınınsa 1 milyonun üzerinde olduğunu ifade etti. 100 binden fazla kişinin de "ağır vaka" olarak sınıflandırıldığını ifade eden Sağlık Bakanı, gidişatı durdurmak için radikal kararlar alınmak zorunda kalındığını belirtti. Koca'ya göre İzmir, İstanbul ve Bursa gibi büyük şehirlerdeki vaka artış trendi, artık tüm ülkeye yayılmış durumda.

"Yeni tedbirlerin devreye gireceğini düşünmüyorum"

Yeni tedbirlerle birlikte salgın sürecinin takip edileceğini söyleyen Fahrettin Koca, tedbirlere uyulması halinde yeni ve daha sert tedbirlere gerek kalmayacağını açıkladı. Salgınla mücadele kapsamında hep birlikte hareket edilmesi gerektiğinin altını çizen Bakan Koca, tedbirlere uyum gösterilmediği takdirde sürecin daha da zorlaşacağını sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün gerçekleştirdiği "Ulusa Sesleniş" konuşmasında yeni tedbirleri açıkladı. Yapılan açıklamalarda, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarının yeniden getirildiği ifade edildi. Buna göre vatandaşlar, saat 10:00 ile 20:00 arasında dışarıda olabilecekler. Ancak bu saatler dışında sokağa çıkılamayacak. Eğer yeni tedbirlerle ilgili daha detaylı bilgi sahibi olmak isterseniz, burada bulunan haberimize göz gezdirebilirsiniz.