Koronavirüse Karşı Alınan Yeni Önlemler Açıklandı

Bugün yapılan kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüse karşı alınacak yeni önlemleri açıkladı. Yeni önlemler arasında hafta sonları 10.00 - 20.00 haricinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması da yer aldı.

Son zamanlarda hem dünya genelinde hem de Türkiye'de ciddi bir şekilde artan koronavirüslü vaka sayısı ülkelerin yeniden eskiye benzer ve hatta daha sert önlemleri almasına neden oldu. Bugün yapılan kabine toplantısının ardından da ülkemizde yeni önlemlerin alınacağı açıklandı.

Yeni önlemler, kabine toplantısının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyuruldu. Cumhurbaşkanı, koronavirüse karşı kesin bir çarenin henüz bulunamadığını hatırlatarak çok daha dikkatli olmamız gerektiğini belirtti. Cumhurbaşkanının açıkladığı önlemler şu şekilde oldu:

Alınan önlemler:

Alışveriş merkezleri, marketler, restoranlar, berber ve kuaförler gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlandırılacak.

olarak sınırlandırılacak. Sinemalar sektörün talebine de uygun şekilde yılsonuna kadar kapalı kalacak.

kalacak. Restoran ve kafelerde sadece paket servis uygulamasına geçilecek.

uygulamasına geçilecek. Kıraathanelerin faaliyetlerine bir süre ara verilecek .

. Tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanmaya devam edecek.

oynanmaya devam edecek. Şehirlerin ana cadde ve meydanlarında sigara içme yasağı sürecek. İl kurulları bu sınırlamayı genişletebilecek.

sürecek. İl kurulları bu sınırlamayı genişletebilecek. Kamu ve özel sektörü işyerlerindeki esnek mesai düzeni uygulamasına hassasiyet gösterilecek.

uygulamasına hassasiyet gösterilecek. Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde saat 10.00 – 20.00 haricinde sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak.

tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde uygulanacak. Ara tatillerde olan okullardaki eğitim öğretim yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklamış olduğu önlemlere ilişkin ayrıntıların İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanacak genelgede yer alacağını belirtti. Cumhurbaşkanı, son olarak hep beraber bu salgının üstesinden gelerek sağlıklı ve huzurlu geleceğe bakacağımızı ifade etti.