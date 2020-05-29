Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, koronavirüs salgının ardından giyilebilir teknoloji sektöründe pazar payını en çok artıran firma oldu. IDC tarafından yayınlanan verilere göre firma, ilk çeyrek verileriyle birlikte giyilebilir teknoloji sektöründe yıllık bazda %71,9 büyüme kaydetti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgını, 2020 yılının ilk çeyreğinde ekonominin pek çok alanını olumsuz anlamda etkiledi. Virüs salgınından en çok etkilenen sektörlerin başındaysa teknolojik ürün sektörleri geliyor. Bu noktada IDC tarafından paylaşılan verilere göre koronavirüs salgınının en şiddetli olduğu ilk çeyrekte, satışları önemli ölçüde azalan teknolojik ürünlerden biri akıllı saat oldu.

Verilere daha yakından baktığımızda Samsung’un 2019 yılının ilk çeyreğinde 2 milyon adet olan akıllı saat satışının bu yılın aynı döneminde 1,8 milyon adede gerilediğini ancak pazar payının %10,8 seviyesinde sabit kaldığını görebiliyoruz.

~Akıllı saatlerde ilk 5 şirketin 2020 ilk çeyreğindeki satış istatistikleri

Samsung’un pazar payında herhangi bir azalma olmamasının nedeniyse Apple gibi devlerin satışlarının da benzer şekilde düşmesi oldu. Öte yandan küresel pazardaki akıllı saat satışlarındaysa yıllık bazda %7,1’lik bir düşüş yaşandı.

Samsung, giyilebilir ürün pazarında yıllık bazda en yüksek büyüme gerçekleştiren şirket oldu:

~Giyilebilir teknoloji ürünlerinde ilk 5 şirketin 2020 ilk çeyreğindeki satış istatistikleri

Akıllı saat satışlarındaki azalmaya rağmen kulaklık / giyilebilir teknoloji pazarı, 2020’nin ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %29,7 oranında büyüdü. Araştırma şirketleri, bu büyümeyi COVID-19 salgınına, özellikle de virüs nedeniyle evlerine hapsolmuş ve üretkenliğini artırmanın yollarını arayan kişilerden gelen artan talebe bağlıyor.

Giyilebilir teknoloji sektöründe geçtiğimiz dönemlerde tanıtılan Galaxy Buds+ ve orijinal Galaxy Buds, Samsung için özellikle başarılı olan ürünlerdi. Bu noktada her iki ürün için de 2020 yılının ilk çeyreğinde toplam 4 milyon sevkiyat yapıldığı aktarıldı.

2019’un ilk çeyreğinde 5 milyon adet olan giyilebilir ürün satışını ilk çeyrekte 8,6 milyon adede çıkaran Samsung, tüm giyilebilir ürün kategorilerinden gelen satışların bir araya gelmesiyle bu sektörde yıllık bazda %71,7 büyüme kaydetti. Bu büyümeyle birlikte şirketin geçtiğimiz yıl %9 olan giyilebilir teknoloji pazar payı da %11,9’a yükselmiş oldu.