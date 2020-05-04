65 Yaş Üstü ve 20 Yaş Altına Sokağa Çıkma Yasağı Esnetildi

Dünyayı saran koronavirüs pandemisi nedeniyle uzun süredir evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlarımıza uygulanan kısıtlamalar esnetildi. Açıklamayı kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı.

Koronavirüs salgını kapsamında pek çok önlem alan Türkiye, hastalığın yayılmasının durdurulması ve vatandaşlarımızın korunması için 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ve 20 yaş altı vatandaşlarımızın sokağa çıkmasını yasaklamıştı.

Son dönemde rakamlarda yaşanan değişmeler ve sürecin kontrol altına alınması ile birlikte gündeme gelen konulardan biri de sokağa çıkma yasağının esnetilip esnetilmeyeceği olmuştu. Bugün yapılan kritik Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından halka sesleniş konuşmasında 65 yaş üstü halkın yanı sıra 15-20 yaş arasındaki genlçlerin sokağa çıkmasıyla ilgili alınan kararları aktardı.

Sokağa çıkma yasağı esnetildi

Cumhurbaşkanı sözlerine “Hastalığın ağır etkilerinin görüldüğü 65 yaş üstü ile 20 yaş altına getirdiğimiz sokağa çıkma sınırlaması salgının yayılmasını ciddi oranda engelledi. Büyükşehirlerimiz ile Zonguldak ilimizde hafta sonları ve resmi tatillerde uyguladığımız sokağa çıkma sınırlandırmasının da salgınla mücadeleye büyük faydasının olduğunu biliyoruz. Hepsi de sağlık bakanlığımız bünyesindeki bilim kurulu ile aldığımız bu tedbirler sayesinde işte bugünlere geldik. 83 milyon vatandaşımızın her birine mücadeleye destek, gösterdikleri sabır için yine şahsım ve kabinem adına şükranlarımı sunuyorum” şeklinde devam etti.

Sokağa çıkış yasağının kaldırıldığı saatler belli oldu

Merakla beklenen sokağa çıkış izni konusunu aydınlatan Cumhurbaşkanı, "İlk müjdemiz; 65 yaş üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımızadır. 65 yaş üstü gruba ilk etapta sokağa çıkma sınırlandırması günlerinin birinde ve dört saat süreyle yürüme measfesiyle tahditli olarak dışarı çıkabilme imkanı getiriyoruz. İlk uygulamayı da 10 Mayıs Pazar günü saat 11.00 - 15.00 saatleri arasında gerçekleştiriyoruz. 20 yaş altı için de bu esnemeyi iki grup halinde uygulayacağız.

0-14 yaş grubu hafta içinde 13 Mayıs çarşamba günü, yine 11.00 - 15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle dışarı çıkarılabilecek.

15 - 20 yaş ise, 15 Mayıs cuma günü yine aynı şartlar ve saatlerde dışarı çıkabilecektir. Sonraki haftalarda da aynı uygulamayı devam ettireceğiz. Dolayısıyla bu hafta sonu da sokağa çıkma sınırlaması uygulamamızı sürdürüyoruz" dedi.