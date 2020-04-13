Trabzon'un Düzköy İlçesinde yaşayan Ömer Birinci (56), kamyon kasasına monte ettiği 20 metrekarelik ahşap ev ile kendisini ve ailesini koronavirüs salgınına karşı korumak için yaylada doğayla iç içe yaşamaya başladı. Kamyonu eve dönüştüren Birinci, "Karavana dönüştürdüğüm arabamla 2100 rakımlı Beypınarı Yaylası’nda kendimizi koronavirüse karşı koruyoruz" dedi.

Ömer Birinci, yaylalarda yapılaşma yasak olduğu için ev inşa edemeyince farklı bir çözüm yolu aradı. Birinci, 20 metrekarelik bir ahşap ev yaptırarak bu evi kamyon kasasına inşa etti ve yayla yayla gezmeye başladı. Başrolünde Kemal Sunal'ın oynadığı 'Gülen Adam' filmindeki ev taşıma sahnesini akıllara getiren Birinci, almış olduğu bu kararla koronavirüs salgınına karşı evde kal çağrılarına uyduğunu ve eve dönüştürdüğü kamyonunda yaşamaya karar verdiğini söyledi.

Ömer Birinci, ailesiyle birlikte 2100 rakımlı Beypınarı Yaylası'na park ettiği kamyon kasasındaki evde yaşamaya başladı. Kamyon evin içerisinde mutfak dolabı, fırın ve soba yer alıyor. Çocuklarıyla birlikte doğayla iç içe vakit geçiren Birinci ailesi, koronavirüs salgınına karşı kendilerini izole etmiş oluyor.

'Kendimizi Koronavirüse Karşı Koruyoruz'

Yaklaşık 1 aydır karla kaplı olan yaylada kalarak kendilerini izole ettiklerini anlatan Ömer Birinci, "Şehirde oturduğumuz için orada kalmayı sakıncalı gördüm. Karavana dönüştürdüğüm arabamı çalıştırıp, 2100 rakımlı Beypınarı Yaylası’na çıktım. Kış ayında olmamıza rağmen yollarımız açık. Burada her şey doğal. Yiyeceğimiz, içeceğimiz var; yediğimiz, içtiğimiz doğal. Burada kalarak, kendimizi koronavirüse karşı koruyoruz. Herkes evde kalsın, koronavirüse dikkat edelim" diye konuştu.

'Koronavirüs Bitene Kadar Yaylada Kalacağız'

Ömer Birinci, yaylada olan kişilerle temasta bulunmadıklarını ve maske kullandıklarını belirtti. 6 çocuk babası olan ve 3'ü ile beraber yaylaya gelen Birinci, “2 çocuğum yurt dışında yaşıyor. 1 çocuğum da il dışında yaşıyor. Koronavirüs bitene kadar bu yaylada kalacağız, virüs bittikten sonra şehre ineceğiz" dedi.