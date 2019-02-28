Dünyanın en büyük ücretli içerik platformu olunca, olumsuz durumlarda yaşanan kayıplar da büyük oluyor. Netflix, korsan yayıncılık nedeniyle her ay 192 milyon dolar kaybediyor.

İngilizce'de 'cord cutting' diye bir tabir mevcut. Şöyle ki Netflix hesabınızın 4 farklı kullanıcı eklenerek kullanılabiliyor ve bu hesaplara eş zamanlı olarak da girebiliyorsunuz. Normalde aile içi kullanımlar için ayarlanan bu özelliği hemen hemen herkes, hesaba ortak bulmak ve masrafları kesmek için giriyor. İşte buna 'cord cutting' yani kordon kesme deniyor ve Netflix'i en çok zarara uğratan şeylerden biri de bu özelliği.

Gelen resmi rakamlara göre, Netflix hesabını başkalarıyla paylaşan ve masrafı böyle azaltan kişiler ABD'de 26 aylık sürede tam 207 dolar kar ediyorlar. Hal böyleyken kimse de ''Bu özellik bunun için değil!'' diyecek durumda olmuyor. Netflix'in "cord cutting" kullanıcılar ve korsan yayıncılar sebebiyle ayda 192 milyon dolar kaybettiği belirtiliyor. Bu rakamlar Hulu için 40 milyon dolar ve Amazon Prime için 45 milyon doları buluyor.

Son bir ilginç bilgi verelim: Netflix'i arkadaşlarının hesabından ücretsiz olarak kullananların %60'ı eğer hesapları bir şekilde banlanırsa paralı üye olmaya hazır olduklarını belirtmişler..