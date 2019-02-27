İngiltere'nin dünya çapında ünlü olan yayın kuruluşu BBC, ITV ortaklığıyla 'BritBox' adında yeni bir yayın platformu çıkaracağını duyurdu.

Dünya genelinde sevilen Sherlock ve Merlin gibi dizilerin yapımcısı BBC ile The Crown ve American Dad gibi başarılı projelere imza atmış ITV, Amerikan yayın ağı Netflix’e rakip olacak bir yayın platformuyla geliyor: BritBox.

2010 yılında Project Kangaroo adlı buna benzer bir proje, rekabet kurumundan onay alamadığı için yürürlüğe girmemişti. Kurumların ortak yaptıkları konuşmada, BritBox projesinin son aşamasına gelindiğine ve rekabet kurumundan onay beklendiğine değinildi. BritBox üyeliklerinin fiyat konusunda ise Amerikan menşeili rakipleriyle hemen hemen aynı olacağı tahmin ediliyor.

Platform, Kuzey Amerika’da halihazırda faaliyet gösteriyor. 500 bin izleyici kitlesine sahip platformun, 2019’un ikinci yarısında İngiltere’de aktif olması planlanıyor. Dünyanın geri kalanı için yayın tarihi konusunda henüz bir bilgi yok. ITV, projeye 25 milyon sterlin gibi büyük bir yatırımda bulunacak. BBC’nin ne kadar yatırım yapacağı ise henüz bilinmiyor.