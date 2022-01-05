Reddit kurucu ortağı Alexis Ohanian, önümüzdeki 5 yıl içinde insanların %90’ının kripto para kazanılan oyunlar dışında farklı oyunlar oynamayacağını açıkladı. Alexis, oyuncuların artık hasat edilen değil, hasatçı olacağını ifade etti.

Kripto para sektörünün son zamanlardaki popülerliğiyle birlikte geçmişte çıkan ve günümüzde geliştirilen yeni projelere de ilgi arttı. Bu projeler arasında en fazla ilgi çekenlerden biriyse blok zincir tabanlı oyunlardı. Bu oyunların birçoğu, oyun oynadıkça kripto para kazanmanızı sağladığından popülerliğini artırmaya devam ediyor.

Peki blok zincir tabanlı oyunların giderek artması, oyun dünyasını ve oyuncuları nasıl etkileyecek? Bu soruya şu anda kesin olarak cevap vermek her ne kadar zor olsa da Reddit kurucu ortaklarından Alexis Ohanian, bu soruya cevap olabilecek bir değerlendirmede bulundu. Alexis, oyna-kazan temelli kripto para oyunlarının önümüzdeki 5 yıl içinde oyuncuların ana hedefi olacağını belirtti.

“Beş yıl içinde hasat edilen değil, hasatçı olacaksınız”

“Where It Happens” isimli podcast programına katılan Alexis Ohanian, “İnsanların %90’ı, oynadıkları süreye değer bir şekilde ödüllendirilmediği sürece bir oyun oynamayacaktır.” ifadelerini kullandı. Bu sözlerini daha da açan Alexis, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Beş yıl içinde, aslında zamanınıza gerektiği gibi değer vereceksiniz. Reklamlar için hasat edilmek ya da gerçekte sahip olmadığınız aptal çekiçleri satın almak için dolarlarca dolandırılmak yerine, aynı derecede eğlenceli olacak zincir üzerinde eşdeğer bir oyun oynayacak ve gerçek değer kazanarak hasatçı siz olacaksınız.”

Tüm dünyanın metaverse’e geçişe yavaş yavaş hazırlanmaya başladığı şu günlerde metaverse, özellikle oyun dünyasında kendisini göstermeye başladı. Oyuncuların bir şeyler inşa ederek ya da kazanarak sattıkları bu platformlarda oynadığınız süre ve yaptığınız görevler gibi şeylerden de para kazanabiliyorsunuz.