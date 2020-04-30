Bundan yaklaşık 3 ay önce tanıtılan Samsung Galaxy Buds+, bu kez SmartThings uygulamasında farklı bir renkle karşımıza çıktı. XDA Developers, uygulamada koyu mavi renge sahip Galaxy Buds+ buldu.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bundan yaklaşık 3 ay önce UNPACKED etkinliğinde yeni ürünlerini tanıtmıştı. Şirket, yeni akıllı telefon serisi Galaxy S20 ve yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Flip ile birlikte bir de yeni nesil kablosuz kulaklığı Galaxy Buds+’ı göstermişti.

Aralıksız 11 saat müzik ve video oynatma ve 7,5 saat konuşma süresi sunan Samsung Galaxy Buds+ bu özellikleri ve daha fazlasıyla kullanıcıları mutlu eden bir kulaklıktı ancak öyle görünüyor ki Samsung, daha fazla kullanıcıya ulaşmak için bu serisinde küçük değişiklikler yapıyor.

Koyu mavi Galaxy Buds+ ortaya çıktı:

Samsung’un 1.7.47-22 versiyonlu SmartThings uygulamasını inceleyen XDA Developers, uygulama içinde Galaxy Buds+’ın farklı renge sahip bir 3 boyutlu render görüntüsü buldu. Tamamen koyu maviye bürünmüş olarak karşımıza çıkan Galaxy Buds+’ın ‘Deep Blue’ renk ismine sahip olduğu görüldü.

Hâlihazırda 5 farklı renge sahip olan Samsung Galaxy Buds+'ın görünüşe göre yeni bir rengi daha kullanıcılara sunulacak. Kulaklığın yeni rengi, hâlihazırda piyasaya sürülmüş olan mavi renkten daha koyu bir mavi gibi sunuyor. Samsung’un uygulaması içinde farklı renge sahip olan kablosuz kulaklık görülmüş olsa da bu kulaklığın ne zaman piyasaya sürüleceği bilinmiyor.

Samsung Galaxy Buds+ ilk tanıtıldığında Kozmik Siyah, Bulut Mavisi ve Beyaz renkleriyle karşımıza çıkmıştı. Daha sonra şirket, Pembe ve Kırmızı olacak şekilde iki farklı renk seçeneği daha eklemişti. Tabii bu renk seçeneklerinin sunulduğu pazarlar da şirket tarafından seçilmişti.

SmartThings uygulamasında görünen Samsung Galaxy Buds+, diğer kulaklıklardan yalnızca renk konusunda ayrılacak. Bu renge sahip kulaklığı alan kullanıcılar diğer renklerde olan özelliklerden aynı şekilde yararlanacak. Yeni renk seçeneğinin ülkemizde olup olmayacağı hakkında henüz bir fikre sahip değiliz.