HTC, VR ile uzaktan çalışma ve toplantı uygulaması olan VIVE Sync'in beta sürümünü şirketlere ve evden çalışanlara ücretsiz olarak sunmaya başladı. Platform, toplantıları sanal gerçeklik yoluyla daha etkileşimli hale getiriyor.

Dünyanın dört bir yanındaki işletmeler, koronavirüs salgını sırasında toplantılarını gerçekleştirmek için Zoom veya Microsoft Teams gibi video konferans yazılımlarına yöneldi. Ancak iş arkadaşlarıyla etkileşim kurmak konusunda web kameraları, kalite ve esneklik konularında biraz yetersiz kalabiliyor.

HTC, VR için ortak çalışma ve konferans uygulaması olan VIVE Sync'in beta sürümünü koronavirüs salgını süresince işletmeler ve uzak çalışanlar için ücretsiz olarak sunacağını duyurdu. VIVE Sync, şirket içindeki ekiplerin ve evden çalışanların sanal gerçeklik deneyimiyle bir araya gelmesini sağlıyor.

VIVE Sync, toplantıları daha etkileşimli hale getiriyor

2 Bears Studio ve HTC'nin ortak ürünü olan VIVE Sync, aynı anda 30 katılımcıyı destekliyor. Katılımcılar, App Store ve Google Play'de yer alan Sync Avatar Creation mobil uygulamasını kullanarak kendilerine benzeyen avatarlar oluşturabiliyor. Ayrıca tam vücut izleme sistemi sayesinde diğer katılımcılarla beden diliyle iletişim kurulabiliyor.

VIVE Sync, Tobii göz takip teknolojisini de destekliyor. Katılımcılar, göz hareketlerini izleyen bu teknolojiyle sanal iş arkadaşları veya müşterilerle daha doğal etkileşime girebiliyor. Platform ayrıca Microsoft OneDrive ile entegre olması ve PowerPoint dosyalarından PDF'lere, videolara kadar birçok popüler dosya formatını desteklemesi nedeniyle çalışmayı kolay hale getiriyor.

VIVE Sync'in sunduğu en büyük avantajlardan biri de VR'da 3 boyutlu içeriklerle çalışma olanağı. Böylece 3D videolara diğer video konferans uygulamalarındaki gibi 2 boyutlu ekranda bakmak yerine, sanal alanınızda ekibinizle birlikte inceleyebiliyorsunuz.

Yazılım, FBX ve OBJ dosyalarının yanı sıra tüm 3D varlıklarınızın yüklenmesini ve içe aktarılmasını kolaylaştıran Unity Asset Bundles'ı da destekliyor. Şirketler, VR gözlükler aracılığıyla VIVE Sync'i ücretsiz olarak kullanabilir, evden çalışmayı sanal gerçeklik ortamında daha etkili bir hale getirebilirler.