Kredi İşlemlerine Dövizle İlgili Yeni Taahhütname Getirildi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, kredi alacak müşterilerin imzalaması gereken bir taahhütname getirdi. Bunun amacı ise bankaları yanlış kredi vermekten dolayı ceza almaktan kurtarmak.

Bildiğiniz üzere dolar son haftalarda hepimizi hayretle izleten hareketlenmeler yaşadı. Kasımın ortalarına kadar 9 TL civarında olan dolar, aralıkta bir dönem 18 TL’ye kadar ulaştı. Şu anda 11 TL civarlarında seyreden dolar ve benzer iniş çıkışlara sahip olan euro, vatandaşı bu yönde yatırım yapmaya itti.

Hatta öyle ki, TL’nin değer kaybından dolayı bankalardan kredi çekip döviz alanlar da oldu. Kredilerin kullanım amacına aykırı sayılan bu yolun önüne geçmek için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), çareyi kredi alacaklara taahhütname imzalatmakta buldu.

Amaç bankayı korumak

Türk Lirası cinsinden çekilen kredilerin amacına uygun olmayan şekilde, döviz almak için kullanılması ve benzeri aykırılıkların incelenmesi yönünde talimat veren BDDK, kredi alırken imzalanacak bir taahhütnameyi yürürlüğe soktu. Bazı özel bankaların sadece ticari alanda alınan kredilerde ve kamu bankalarının tüketici kredilerinde şart koştuğu taahhütname imzalandığı takdirde müşteri, kullandıkları kredi ile ‘amacına aykırılık teşkil eden işlemler yapmayacağını'; tespiti halinde ise bankayı sorumlu tutmayacağını beyan etmiş oluyor.

Taahhütnamede söz edilen kredinin kullandırım amacına aykırılık teşkil eden işlemler ise şu şekilde sıralanıyor: “Döviz ve altın alım işlemleri, vadeli mevduat, repo, hisse senedi gibi finansal getiri sağlamaya dönük yatırımlar, vadesi gelmemiş diğer kredi risklerinin kapatılması, yurtdışına transfer yapılması ve kripto varlıklara veya sermaye piyasası dışına aktarılması.”

Serbest piyasa koşullarında bu aykırı işlemleri gerçekleştiren kredi sahiplerine bir yaptırım uygulanmıyor. Taahhütnamenin işlevi, bankaları yanlış kredi vermekten dolayı ceza almaktan kurtarmak.