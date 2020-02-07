Kredi Kartı Büyüklüğünde Laboratuvar Geliştirildi

Bilim insanlarının geliştirdiği yeni taşınabilir laboratuvar, sadece bir kredi kartı büyüklüğünde ve akıllı telefonlara bağlanabiliyor. Tükürükten aldığı verileri saniyeler içerisinde değerlendiren sistem, bilim insanlarına göre fazlasıyla ucuz ve tıp alanında önemli bir değişiklik yapacak.

ABD'de bulunan Cincinnati Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanları, akıllı telefonlara bağlanabilen küçük bir laboratuvar geliştirdiler. Sadece bir kredi kartı boyutunda olan bu taşınabilir laboratuvar; HIV, Lyme, sıtma ve Corona virüs gibi salgınları veya depresyon gibi sayısız tıbbi rahatsızlığı saniyeler içerisinde tespit edebiliyor.

Bilim insanlarının geliştirdiği taşınabilir laboratuvar, tek kullanımlık bir çipten oluşuyor. Bir hasta, bu çipi ağzına koyuyor ve kısa bir süre bekliyor. Ardından çip, akıllı telefonlara takılıyor ve böylelikle de gerekli analizler yapılıyor. Tüm sürecin tamamlanması, birkaç saniye içerisinde tamamlanıyor. Bu çip için geliştirilen mobil uygulama, hastadan alınan verilerin doğrudan doktora aktarılmasını da sağlıyor.

Cincinnati Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Prof. Chong Ahn, bu sistemin en büyük avantajının salgın hastalıklarla ilgili olduğunu söylüyor. Ahn'a göre hastanelere gidilmesi, çeşitli salgın durumlarında daha da korkunç bilançolar yaratabilir. Ancak taşınabilir laboratuvarın doğrudan hasta ya da hastalık şüphesi olan kişilere ulaştırılabiliyor olması, üstelik yapılan testin saniyeler içerisinde sonuç verebiliyor olması, salgınların yayılmasının önüne geçecek.

Bilim insanlarının geliştirdiği taşınabilir laboratuvar, tükürük sıvısını sahip olduğu kılcal boşluklar aracılığıyla içerisine çekiyor. Bünyesinde taşıdığı sensörlerle içine aldığı numune üzerinde bazı testler yapan cihaz, mobil uygulamada yer alan verileri numuneden elde ettiği verilerle kıyaslıyor. Bu kıyaslamanın sonucunda ortaya çıkan değer farkları da pek çok hastalığın tespit edilmesinde kullanılabiliyor.

Profesör Ahn, geliştirdikleri sistemin ucuz ve ulaşılabilir olduğunu söylüyor. Minimum maliyet ve mümkün olan en çok sayıda kişiye ulaşmak hedefiyle yola çıktıklarını söyleyen Ahn, ürettikleri taşınabilir laboratuvarın tıp için büyük yeniliklerin kapılarını aralayacağını söylüyor. Çünkü bu laboratuvarın kullanımının yaygınlaşması, ilerleyen dönemlerde salgın hastalıkları önemli ölçüde engelleyecek.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan bir diğer isim ise Sthitodhi Ghosh. Doktora öğrencisi olan Ghosh, geliştirdikleri çipin her şeyi otomatik olarak yaptığını ve bunun çok önemli olduğunu ifade ediyor. Üstelik bu sistemin taşınabiliyor olması da Ghosh için çok önemli bir detay. Doktora öğrencisi, bu sistemin yaygınlaşmasının kişisel sağlık hizmetlerini temelinden değiştireceğini söylüyor.