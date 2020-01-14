Android ve iOS’ta ‘Önerilen Uygulamalar’ Nasıl Kapatılır?

Pratikliğin anahtar kelime olduğu çağımızda ortaya çıkan önerilen uygulamalar kullanıcı deneyimini iyileştirmeye yönelik bir özellik. Ancak özelliği beğenmeyen kullanıcı sayısı da azınmasanamayacak kadar az. Peki özelliği beğenmeyen kulanıcılar önerilen uygulamaları nasıl kapatır?

Android ve iOS işletim sistemi yüklü cihazlara daha pratik olmaları için sürekli olarak yeni özellikler ekleniyor. Bu özelliklerden bir tanesi de önerilen uygulamalar. İki platformda da farklı şekilde boy gösteren bu özellik için yapay zeka sistemlerinin en temel örneklerinden birisi denilebilir.

Önerilen uygulamalar her ne kadar ilk bakışta hoş bir özellik gibi görünse de bazı kullanıcılar tarafından beğenilmiyor. Özellikle çalışma mantığında kusurlar olduğu yönünde eleştiriler var. Biz de özellikten memnun olmayan okurlarımıza nasıl kapatabileceklerini göstermek istedik. Ancak ilk olarak önerilen uygulamaların tam olarak ne olduğunu ve nasıl çalıştığını açıklayalım.

Android ve iOS’ta karşımıza çıkan önerilen uygulamalar nedir ve nasıl seçilir?

Akıllı telefonlarda kullanılan işletim sistemleri geliştirilirken kullanıcıların deneyimini olabilecek en üst noktada tutmak amaçlanır. Önerilen uygulamalar da bu düşünceden ortaya çıkan bir özellik. Özelliğin yaptığı şey ise kullanıcıların gün içinde hangi uygulamaları daha çok kullandığını, hangi uygulamayı hangi zaman aralığında kullandığını ve hangi uygulamada ne kadar vakit geçirdiğini analiz etmek.

İşletim sistemi belli bir süre yaptığı analizler sonucunda kullanıcının alışkanlıklarını öğreniyor. Elde ettiği veriler sayesinde de kullanıcının en çok kullandığı uygulamaları kolayca ulaşılabilir bir yerde tutuyor. Doğru zaman geldiğinde de kullanıcının önüne çıkarıyor. Yani telefon, çoğu zaman kullanıcının telefonu neden eline aldığını tahmin edebiliyor. Böylece çok daha hızlı bir deneyim vadediliyor.

iOS işletim sistemi bu tahminleri akıllı asistan Siri aracılığıyla gerçekleştiriyor. iOS yüklü cihazlara 2015 yılında gelen bu özellik, ana ekranda sola doğru kaydırma hareketi yapıldığı zaman görülebiliyor. Android telefonların çoğunda ise ana ekranı aşağı doğru kaydırarak önerilen uygulamaları görmek mümkün.

Tabii ki bu özelliği belli sebeplerden ötürü kapatmak isteyen kullanıcılar olabiliyor. Ana sebeplerden bir tanesi, özelliğin her zaman beklenildiği gibi çalışmaması. Diğer sebeplerden bir tanesi de bu özelliğe başvurma alışkanlığı olmayan kullanıcıların boşu boşuna böyle bir işlem yapılmasını istememesi. Şimdi sebep fark etmeksizin önerilen uygulamalar nasıl kapatılır bunu anlatalım.

Android’de önerilen uygulamalar nasıl kapatılır?

Ana ekranda parmağınızı basılı tutun.

“ Başlangıç ekranı ayarları ” sayfası açılacak.

” sayfası açılacak. “ Uygulama önerileri ” seçeneğini pasif hâle getirin.

” seçeneğini pasif hâle getirin. Ekranda uyarı çıkarsa “Kapat” seçeneğine dokunun.

Ekranda çıkan uyarıda önerilen uygulamalar özelliği kapatılırsa o zamana kadar bu özellik için toplanmış olan tüm kullanıcı verilerinin kalıcı olarak silineceği yazıyor. Zaten özelliği kullanmak istemediğiniz için bu verilerin silinecek olması sizin kullanımınızı etkilemeyecek. Aslına bakarsanız bu tarz verilerin toplanmasını zaten istemeyen insanlardan birisi de olabilirsiniz.

Yukarıda verdiğimiz aşamalar telefondan telefona değişiklik gösterebiliyor. Ancak bu değişiklikler büyük ölçüde olmuyor. Örnek vermek gerekirse, aşamaların birinde bulunan “Uygulama önerileri” seçeneği sizin telefonunuzda “Önerilen uygulamalar” olarak görünüyor olabilir. O yüzden sadece aşamalarda verdiğimiz isimleri değil, benzeri seçenekleri de aramanızda fayda var.

Verdiğimiz aşamaları izlemenize ve benzer seçeneklere dikkat etmenize rağmen önerilen uygulamaları kapatma seçeneğini göremiyor olma ihtimaliniz de var. Sizin için durum buysa muhtemelen telefon üreticinizin vermiş olduğu bir karar söz konusudur. Örneğin Huawei P20 Pro model telefonlarda önerilen uygulamaları Ayarlar içinden kapatmak mümkün değil.

Not: Huawei P20 Pro gibi cihazlarda da önerilen uygulamaları devre dışı bırakmak için bir yol var. Ancak bu yöntem hem resmî değil hem de bazı gerekli uygulamaları silmeyi gerektirdiği için telefonun doğru bir şekilde çalışmamasına sebep olabiliyor. Bu yüzden paylaşmıyoruz.

iOS’ta önerilen uygulamalar nasıl kapatılır?

“ Ayarlar ”a girin.

”a girin. “ Siri & Arama ” seçeneğine basın.

” seçeneğine basın. Açılan ekranda “ Siri önerileri ” yazan sekmeye girin.

” yazan sekmeye girin. “ Arama Önerileri ”ni kapatın.

”ni kapatın. “ Ara Komutu Önerileri ”ni kapatın.

”ni kapatın. “Kilitli Ekran Önerileri”ni kapatın.

iOS işletim sistemi önerilerde bulunurken sesli asistanı Siri’ye başvurduğu için özelliği kapatma işlemleri de Siri ayarları içerisinden yapılıyor. Şimdi özelliği kapatırken yapabileceğiniz oldukça kullanışlı bir şeyden bahsedelim. Eğer önerilen uygulamaları kapatmak istemenizin sebebi bazı uygulamaların görünmesini istememeniz ise alabileceğiniz bir önlem var.

Eğer isterseniz “Siri & Arama” ekranında aşağı inerek her bir uygulamaya özel ayar yapmanız mümkün. Örneğin “App Store” uygulamasını çok kullanmanıza rağmen önerilen uygulamalar menüsünde yer kaplamasını istemiyorsunuz. Tam olarak buna engel olmak için tüm özelliği devre dışı bırakmak yerine App Store uygulamasını tek başına özelliğin dışında tutmanız mümkün.

“ Ayarlar ”a girin.

”a girin. “ Siri & Arama ” seçeneğine basın.

” seçeneğine basın. Açılan ekranda aşağı inerek istediğiniz uygulamayı bulun.

Uygulamanın üstüne tıklayın.

tıklayın. “Siri ve Öneriler”i devre dışı bırakın.

Android ve iOS platformlarında bulunan önerilen uygulamalar özelliğini nasıl devre dışı bırakabileceğinizi anlattığımız yazımızın sonuna geldik. Dediğimiz gibi özelliği beğenmediği için kapatmak isteyen kullanıcıların sayısı bir hayli fazla. 6Konuyla ilgili sizin düşüncelerinizi de merak ediyoruz. Özellikten memnun olup olmadığınızı bizlerle yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.