Kredi kartı ile telefon ve otomobil satın alımlarında uygulanan taksit seçeneklerinde değişikliğe gidildi. İşte kararla ilgili detaylar...

Resmî Gazete'nin bugünkü sayısında, kredi kartı ile telefon ve otomobil satın alan vatandaşları ilgilendiren bir karar yayımlandı. "Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile bu tür alımlarda uygulanan taksit sınırlarında değişikliğe gidildi.

Peki Resmî Gazete'de yayımlanan karar ne diyor? Bugün itibarıyla yürürlüğe giren düzenleme, kredi kartı ile yapılan yenilenmiş telefon ve otomobil satışlarını nasıl etkileyecek?

Resmî Gazete'de yayımlanan karar şöyle:

“a) 22/8/2020 tarihli ve 31221 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik uyarınca yenileme merkezleri veya yetkili satıcılarca gerçekleştirilen yenilenmiş ürün niteliğinde olup fiyatı yirmi beş bin Türk Lirasının üzerinde olan cep telefonu satışlarında ve bu nitelikte olmayıp fiyatı yirmi bin Türk Lirasının üzerinde olan cep telefonu satışlarında üç ay,”



“(3) Taksitlendirme süresi; nihai fatura değeri dört yüz bin Türk Lirası ve bu tutarın altında olan taşıt satışlarında kırk sekiz ayı, dört yüz bin Türk Lirasının üzerinde olup sekiz yüz bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt satışlarında otuz altı ayı, sekiz yüz bin Türk Lirasının üzerinde olup bir milyon iki yüz bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt satışlarında yirmi dört ayı ve bir milyon iki yüz bin Türk Lirasının üzerinde olup iki milyon Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt satışlarında on iki ayı geçemez. Nihai fatura değeri iki milyon Türk Lirasının üzerinde olan taşıt satışlarında taksitlendirme yapılamaz.”

Yukarıdaki kararda da görebileceğiniz üzere yapılan düzenleme ile 400 bin TL'ye kadar olan otomobil satışları, en fazla 48 ay taksit ile gerçekleştirilecek. Fatura tutarı 2 milyon TL'yi geçen otomobiller içinse taksinlendirme yapılamayacak.

Öte yandan; 25 bin TL ve üzerinde fiyata sahip olan yenilenmiş akıllı telefonlar ile 20 bin TL'yi aşan sıfır telefon satışları en fazla 3 ay taksitle gerçekleştirilebilecek.