Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), dün vatandaşa nefes aldıracak bir karar aldı. Bu karar kapsamında önceden 12 bin TL olan taksitli telefon alımı üst sınırı, 20 bin TL'ye yükseltildi. Yani vatandaş, artık 20 bin TL'ye kadar olan akıllı telefonları 12 aya varan taksitlerle satın alabilecek.
Peki bu düzenleme ile vatandaşın alabileceği en iyi telefonlar hangileri? Bu içeriğimizde, 12 ay taksitle satın alabileceğiniz en iyi telefonlara yakından bakacağız. Dilerseniz modellere geçelim.
"Bu içerik 06.12.2024 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir."
Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
12 ay taksitle satın alabileceğiniz en iyi telefonlar:
Samsung Galaxy A55
|Ekran
|6.6 inç, FHD+ (1080 x 2340 piksel), 120 Hz, Super AMOLED
|İşlemci
|Samsung Exynos 1480
|RAM
|8 - 12 GB
|Depolama
|128 - 256 GB
|Ön Kamera
|32 MP (f/2.2)
|Arka Kamera
|50 MP (f/1.8) + 12 MP (f/2.2) + 5 MP (f/2.4)
|Batarya
|5.000 mAh (25W)
|İşletim Sistemi
|Android 14 (One UI 6.1)
|Boyutlar
|161.1 x 77.4 x 8.2 mm
|Ağırlık
|213 gram
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Samsung Galaxy S21 FE
|Ekran
|6,41 inç AMOLED, FHD+ çözünürlük, 120 Hz tazeleme
|İşlemci
|Qualcomm Snapdragon 888
|RAM
|8 GB
|Depolama
|128-256 GB
|Ön Kamera
|32 MP
|Arka Kamera
|12 MP + 12 MP + 8 MP
|Batarya
|4.500 mAh (25 watt kablolu, 15 watt kablosuz hızlı şarj)
|İşletim Sistemi
|One UI 4.0
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NOTHING Phone (2a)
|Ekran
|6,7 inç, 120 Hz, FHD+, OLED
|İşlemci
|MediaTek Dimensity 7200 Pro
|RAM
|8 / 12 GB
|Depolama
|128 GB / 256 GB
|Arka Kamera
|50 MP + 50 MP
|Ön Kamera
|32 MP
|Batarya
|5000 mAh (45W)
|İşletim Sistemi
|Nothing OS 2.5 (Android 14)
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Redmi Note 13 Pro
|Ekran
|6.67 inç OLED, 1.5K,
|İşlemci
|Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2
|RAM
|8-12-16 GB LPDDR5 RAM (Türkiye'de sadece 8 ve 12 GB)
|Depolama
|256-512 GB (UFS 3.1)
|Ön Kamera
|16 MP
|Arka Kamera
|200 MP (f/1.65) + 8 MP + 2 MP
|Batarya
|5.000 mAh (67W)
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Samsung Galaxy A35
|Ekran
|6.6 inç, FHD+ (1080 x 2340 piksel), 120 Hz, Super AMOLED
|İşlemci
|Samsung Exynos 1380
|RAM
|6 - 8 GB
|Depolama
|128 - 256 GB
|Ön Kamera
|13 MP (f/2.2)
|Arka Kamera
|50 MP (f/1.8) + 8 MP (f/2.2) + 5 MP (f/2.4)
|Batarya
|5.000 mAh (25W)
|İşletim Sistemi
|Android 14 (One UI 6.1)
|Boyutlar
|161.7 x 78.0 x 8.2 mm
|Ağırlık
|209 gram
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Huawei Nova 12 SE
|Ekran
|6.67 inç, FHD+ (2400 x 1080 piksel), OLED, 90 Hz
|İşlemci
|Qualcomm Snapdragon 680
|RAM
|8 GB
|Depolama
|256 GB
|Ön Kamera
|32 MP (f/2.45)
|Arka Kamera
|108 MP (f/1.9) + 8 MP (f/2.2) + 2 MP (f/2.4)
|Batarya
|4.500 mAh (66W)
|İşletim Sistemi
|EMUI 14
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Xiaomi Mi 12 Lite
|Ekran
|6,55 inç FHD+, AMOLED, 120 Hz
|İşlemci
|Qualcomm Snapdragon 778G
|RAM
|6-8 GB
|Depolama
|128-256 GB
|Ön Kamera
|32 MP
|Arka Kamera
|108 MP + 8 MP + 2 MP
|Batarya
|4.300 mAh (67W)
|İşletim Sistemi
|MIUI 13
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Xiaomi 11T Pro
|Ekran
|6,67 inç büyüklüğünde AMOLED, 120 Hz, 1.000 nit parlaklık
|İşlemci
|Qualcomm Snapdragon 888
|RAM
|8-12 GB
|Depolama
|128-256 GB
|Ön Kamera
|16 MP
|Arka Kamera
|108 MP + 8 MP + 5 MP
|Batarya
|5.000 mAh (120W)
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oppo Reno11 F
|Boyutlar (En x Boy x Kalınlık)
|161,6 mm x 74,7 mm x 7,54 mm
|RAM+Depolama
|8 GB + 256 GB
|RAM Tipi
|LPDDR4x @ 4266MHz
|ROM Özellikleri
|UFS3.1
|Ekran Özellikleri
|6,7 inç, FHD+ (2412x1080), 2.5D OLED
|Arka Kamera
|64MP; f/1.7; FOV 81°; 6P lens; OF destekli; OIS desteklenmez, 8MP Geniş Açı, 2 MP Makro
|Ön Kamera
|32MP; f/2.4; FOV 90°; 5P lens; OF desteklenmez
|İşlemci
|MediaTek Dimensity 7050
|GPU
|ARM Mali-G68 MC4
|Batarya
|5000 mAh 67W
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HONOR X9b
|Ekran
|6.78 inç, 1220 x 2652 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı
|İşlemci
|Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1
|RAM
|12 GB
|Depolama
|256 GB
|Ön Kamera
|16 MP
|Arka Kamera
|108 MP (ana) + 5 MP (ultra geniş) + 2 MP (makro)
|Batarya
|5800 mAh, 35W
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