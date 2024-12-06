Taksitli Telefon Alımlarında Fiyat Limiti Artırıldı: İşte 12 Taksitle Alabileceğiniz En İyi Telefonlar

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BDDK tarafından alınan karar ile 20 bin TL'ye kadar olan telefonlar, 12 ay taksitle satın alınabilecekler. Peki bu fiyatta alınabilecek en iyi telefonlar hangileri?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), dün vatandaşa nefes aldıracak bir karar aldı. Bu karar kapsamında önceden 12 bin TL olan taksitli telefon alımı üst sınırı, 20 bin TL'ye yükseltildi. Yani vatandaş, artık 20 bin TL'ye kadar olan akıllı telefonları 12 aya varan taksitlerle satın alabilecek.

Peki bu düzenleme ile vatandaşın alabileceği en iyi telefonlar hangileri? Bu içeriğimizde, 12 ay taksitle satın alabileceğiniz en iyi telefonlara yakından bakacağız. Dilerseniz modellere geçelim.

"Bu içerik 06.12.2024 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir."

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Webtekno sorumlu değildir.
Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

12 ay taksitle satın alabileceğiniz en iyi telefonlar:

Samsung Galaxy A55

Samsung Galaxy A55

Ekran 6.6 inç, FHD+ (1080 x 2340 piksel), 120 Hz, Super AMOLED
İşlemci Samsung Exynos 1480
RAM 8 - 12 GB
Depolama 128 - 256 GB
Ön Kamera 32 MP (f/2.2)
Arka Kamera 50 MP (f/1.8) + 12 MP (f/2.2) + 5 MP (f/2.4)
Batarya 5.000 mAh (25W)
İşletim Sistemi Android 14 (One UI 6.1)
Boyutlar 161.1 x 77.4 x 8.2 mm
Ağırlık 213 gram

Telefonu detaylı incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsin!

Samsung Galaxy S21 FE

Samsung Galaxy S21 FE

Ekran 6,41 inç AMOLED, FHD+ çözünürlük, 120 Hz tazeleme
İşlemci Qualcomm Snapdragon 888
RAM 8 GB
Depolama 128-256 GB
Ön Kamera 32 MP
Arka Kamera 12 MP + 12 MP + 8 MP
Batarya 4.500 mAh (25 watt kablolu, 15 watt kablosuz hızlı şarj)
İşletim Sistemi One UI 4.0

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NOTHING Phone (2a)

NOTHING Phone (2a)

Ekran 6,7 inç, 120 Hz, FHD+, OLED
İşlemci  MediaTek Dimensity 7200 Pro
RAM 8 / 12 GB
Depolama  128 GB / 256 GB
Arka Kamera 50 MP + 50 MP
Ön Kamera  32 MP
Batarya  5000 mAh (45W)
İşletim Sistemi Nothing OS 2.5 (Android 14)

Telefonu detaylı incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsin!

Redmi Note 13 Pro

Redmi Note 13 Pro

Ekran 6.67 inç OLED, 1.5K, 
İşlemci Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2
RAM 8-12-16 GB LPDDR5 RAM (Türkiye'de sadece 8 ve 12 GB)
Depolama 256-512 GB (UFS 3.1)
Ön Kamera 16 MP
Arka Kamera 200 MP (f/1.65) + 8 MP + 2 MP
Batarya 5.000 mAh (67W)

Telefonu detaylı incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsin!

Samsung Galaxy A35

Samsung Galaxy A35

Ekran 6.6 inç, FHD+ (1080 x 2340 piksel), 120 Hz, Super AMOLED
İşlemci Samsung Exynos 1380
RAM 6 - 8 GB
Depolama 128 - 256 GB
Ön Kamera 13 MP (f/2.2)
Arka Kamera 50 MP (f/1.8) + 8 MP (f/2.2) + 5 MP (f/2.4)
Batarya 5.000 mAh (25W)
İşletim Sistemi Android 14 (One UI 6.1)
Boyutlar 161.7 x 78.0 x 8.2 mm
Ağırlık 209 gram

Telefonu detaylı incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsin!

Huawei Nova 12 SE

Huawei Nova 12 SE

Ekran 6.67 inç, FHD+ (2400 x 1080 piksel), OLED, 90 Hz
İşlemci Qualcomm Snapdragon 680
RAM 8 GB
Depolama 256 GB
Ön Kamera 32 MP (f/2.45)
Arka Kamera 108 MP (f/1.9) + 8 MP (f/2.2) + 2 MP (f/2.4)
Batarya 4.500 mAh (66W)
İşletim Sistemi EMUI 14

Telefonu detaylı incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsin!

Xiaomi Mi 12 Lite

Xiaomi Mi 12 Lite

Ekran 6,55 inç FHD+, AMOLED, 120 Hz
İşlemci Qualcomm Snapdragon 778G
RAM 6-8 GB
Depolama 128-256 GB
Ön Kamera 32 MP
Arka Kamera 108 MP + 8 MP + 2 MP
Batarya 4.300 mAh (67W)
İşletim Sistemi MIUI 13

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Xiaomi 11T Pro

Xiaomi 11T Pro

Ekran 6,67 inç büyüklüğünde AMOLED, 120 Hz, 1.000 nit parlaklık
İşlemci Qualcomm Snapdragon 888
RAM 8-12 GB
Depolama 128-256 GB
Ön Kamera 16 MP
Arka Kamera 108 MP + 8 MP + 5 MP 
Batarya 5.000 mAh (120W)

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oppo Reno11 F

Oppo Reno11 F

Boyutlar (En x Boy x Kalınlık)  161,6 mm x 74,7 mm x 7,54 mm
RAM+Depolama 8 GB  + 256 GB
RAM Tipi LPDDR4x @ 4266MHz
ROM Özellikleri UFS3.1
Ekran Özellikleri 6,7 inç, FHD+ (2412x1080), 2.5D OLED
Arka Kamera 64MP; f/1.7; FOV 81°; 6P lens; OF destekli; OIS desteklenmez, 8MP Geniş Açı, 2 MP Makro
Ön Kamera 32MP; f/2.4; FOV 90°; 5P lens; OF desteklenmez
İşlemci MediaTek Dimensity 7050
GPU ARM Mali-G68 MC4
Batarya 5000 mAh 67W

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HONOR X9b

HONOR X9b

Ekran 6.78 inç, 1220 x 2652 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı
İşlemci Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1
RAM 12 GB
Depolama 256 GB
Ön Kamera 16 MP
Arka Kamera 108 MP (ana) + 5 MP (ultra geniş) + 2 MP (makro)
Batarya 5800 mAh, 35W

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