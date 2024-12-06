BDDK tarafından alınan karar ile 20 bin TL'ye kadar olan telefonlar, 12 ay taksitle satın alınabilecekler. Peki bu fiyatta alınabilecek en iyi telefonlar hangileri?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), dün vatandaşa nefes aldıracak bir karar aldı. Bu karar kapsamında önceden 12 bin TL olan taksitli telefon alımı üst sınırı, 20 bin TL'ye yükseltildi. Yani vatandaş, artık 20 bin TL'ye kadar olan akıllı telefonları 12 aya varan taksitlerle satın alabilecek.

Peki bu düzenleme ile vatandaşın alabileceği en iyi telefonlar hangileri? Bu içeriğimizde, 12 ay taksitle satın alabileceğiniz en iyi telefonlara yakından bakacağız. Dilerseniz modellere geçelim.

"Bu içerik 06.12.2024 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir."

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12 ay taksitle satın alabileceğiniz en iyi telefonlar:

Samsung Galaxy A55

Ekran 6.6 inç, FHD+ (1080 x 2340 piksel), 120 Hz, Super AMOLED İşlemci Samsung Exynos 1480 RAM 8 - 12 GB Depolama 128 - 256 GB Ön Kamera 32 MP (f/2.2) Arka Kamera 50 MP (f/1.8) + 12 MP (f/2.2) + 5 MP (f/2.4) Batarya 5.000 mAh (25W) İşletim Sistemi Android 14 (One UI 6.1) Boyutlar 161.1 x 77.4 x 8.2 mm Ağırlık 213 gram

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Samsung Galaxy S21 FE

Ekran 6,41 inç AMOLED, FHD+ çözünürlük, 120 Hz tazeleme İşlemci Qualcomm Snapdragon 888 RAM 8 GB Depolama 128-256 GB Ön Kamera 32 MP Arka Kamera 12 MP + 12 MP + 8 MP Batarya 4.500 mAh (25 watt kablolu, 15 watt kablosuz hızlı şarj) İşletim Sistemi One UI 4.0

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NOTHING Phone (2a)

Ekran 6,7 inç, 120 Hz, FHD+, OLED İşlemci MediaTek Dimensity 7200 Pro RAM 8 / 12 GB Depolama 128 GB / 256 GB Arka Kamera 50 MP + 50 MP Ön Kamera 32 MP Batarya 5000 mAh (45W) İşletim Sistemi Nothing OS 2.5 (Android 14)

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Redmi Note 13 Pro

Ekran 6.67 inç OLED, 1.5K, İşlemci Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 RAM 8-12-16 GB LPDDR5 RAM (Türkiye'de sadece 8 ve 12 GB) Depolama 256-512 GB (UFS 3.1) Ön Kamera 16 MP Arka Kamera 200 MP (f/1.65) + 8 MP + 2 MP Batarya 5.000 mAh (67W)

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Samsung Galaxy A35

Ekran 6.6 inç, FHD+ (1080 x 2340 piksel), 120 Hz, Super AMOLED İşlemci Samsung Exynos 1380 RAM 6 - 8 GB Depolama 128 - 256 GB Ön Kamera 13 MP (f/2.2) Arka Kamera 50 MP (f/1.8) + 8 MP (f/2.2) + 5 MP (f/2.4) Batarya 5.000 mAh (25W) İşletim Sistemi Android 14 (One UI 6.1) Boyutlar 161.7 x 78.0 x 8.2 mm Ağırlık 209 gram

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Huawei Nova 12 SE

Ekran 6.67 inç, FHD+ (2400 x 1080 piksel), OLED, 90 Hz İşlemci Qualcomm Snapdragon 680 RAM 8 GB Depolama 256 GB Ön Kamera 32 MP (f/2.45) Arka Kamera 108 MP (f/1.9) + 8 MP (f/2.2) + 2 MP (f/2.4) Batarya 4.500 mAh (66W) İşletim Sistemi EMUI 14

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Xiaomi Mi 12 Lite

Ekran 6,55 inç FHD+, AMOLED, 120 Hz İşlemci Qualcomm Snapdragon 778G RAM 6-8 GB Depolama 128-256 GB Ön Kamera 32 MP Arka Kamera 108 MP + 8 MP + 2 MP Batarya 4.300 mAh (67W) İşletim Sistemi MIUI 13

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Xiaomi 11T Pro

Ekran 6,67 inç büyüklüğünde AMOLED, 120 Hz, 1.000 nit parlaklık İşlemci Qualcomm Snapdragon 888 RAM 8-12 GB Depolama 128-256 GB Ön Kamera 16 MP Arka Kamera 108 MP + 8 MP + 5 MP Batarya 5.000 mAh (120W)

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oppo Reno11 F

Boyutlar (En x Boy x Kalınlık) 161,6 mm x 74,7 mm x 7,54 mm RAM+Depolama 8 GB + 256 GB RAM Tipi LPDDR4x @ 4266MHz ROM Özellikleri UFS3.1 Ekran Özellikleri 6,7 inç, FHD+ (2412x1080), 2.5D OLED Arka Kamera 64MP; f/1.7; FOV 81°; 6P lens; OF destekli; OIS desteklenmez, 8MP Geniş Açı, 2 MP Makro Ön Kamera 32MP; f/2.4; FOV 90°; 5P lens; OF desteklenmez İşlemci MediaTek Dimensity 7050 GPU ARM Mali-G68 MC4 Batarya 5000 mAh 67W

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HONOR X9b

Ekran 6.78 inç, 1220 x 2652 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı İşlemci Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 RAM 12 GB Depolama 256 GB Ön Kamera 16 MP Arka Kamera 108 MP (ana) + 5 MP (ultra geniş) + 2 MP (makro) Batarya 5800 mAh, 35W

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