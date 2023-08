Kuşkusuz ki birçoğumuz, bir an evvel finansal özgürlüğe kavuşmanın ve erken emekli olabilmenin hayalini kuruyoruz. Bu hayale ulaşabilmek adına akla ilk gelen yöntemlerden biri, birikimlerimizle yatırım yapmaktır. Yatırımcıların son yıllardaki gözdelerinden biri olan kripto paralar ise birikim, yatırım ve erken emekliliğin hayalini kuranlar için alternatif bir yatırım aracı olabilir.

Yatırım aracı denildiği zaman birçoğumuzun aklına ilk olarak altın, gümüş, hisse senedi gibi uzun yıllardır tercih edilen gelenekselleşmiş yatırım araçları geliyor. Hal böyle olunca da yatırımcıların, kripto paralar gibi yeni araçlara yönelik zincirlerini kırması biraz zaman alabilir.

Henüz kripto paralara karşı ön yargılarını kıramayan veya yatırım yapıp yapmama konusunda kararsız olanların merakla okuyacağını düşündüğümüz bu yazımızda, yaşamdan örneklerden de bahsederek, kripto para piyasasından erken emekli olup olamayacağımıza değiniyoruz.

Kripto para yatırımları ile erken emekli olabilir miyiz?

Birçok yatırımcı, kripto paralara yatırım yapmanın emeklilik tasarruflarını artırmanın bir yolu olabileceğini düşünüyor. Son yıllarda kripto paralara artan ilgi ve kripto para birimlerinde zaman zaman görülen olağanüstü yükselişler göz önüne alındığı zaman, bu düşünceye kapılmamız ve bu piyasa aracılığıyla çok daha erken bir sürede emekli olmayı hayal etmemiz son derece doğal. Ancak durum her zaman sandığımız kadar kolay olmayabilir.

Henüz kripto paraların birçok ülkede resmi bir yatırım aracı veya para birimi olarak kabul edilmiyor oluşu ve resmi kısıtlamalara tabi tutulmaması, bu varlıkları daha "riskli varlıklar" olarak nitelendirmemize sebep oluyor. Bu durum, kripto paralara yatırım yaparken doğru strateji ve bilgi birikiminin ne kadar önemli olduğunu bizlere kanıtlar nitelikte.

Dolayısıyla yatırımlarımızı yapmadan evvel, iyi bir plan ve strateji geliştirmezsek bu hayalimiz hüsranla sonuçlanabilir, birikimlerimizi büyük oranda kaybedebiliriz. Örneğin, geçtiğimiz aylarda Avustralya'da binlerce insan milyonlarca dolarlık zarara uğradı. Gelin, hep beraber bu konuya göz atalım.

Avustralya'nın Do it yourself (Kendin yap) emeklilik fonları, kriptoda yatırımcıları zarara uğratmıştı.

Do it yourself (Kendin yap) fonları, yatırımcının yatırım danışmanı, özel sektör uzmanları gibi bir aracıdan destek almak yerine kendi yatırım fonlarını oluşturma prensibine dayanan yatırım çeşididir. DIY emeklilik fonları, profesyonelce yönetilen fonları denetleyen kurumların yetki alanı dışında kalmalarından ötürü daha az kısıtlamayla yatırım yapabilmeye olanak sunuyor ve bu fonlar Avustralya'nın emeklilik havuzunun dörtte birini oluşturuyor. Reuters'in 2 Mart 2023 tarihinde aktardığı habere göre, bu emeklilik fonlarını kullanan binlerce Avustralyalı yatırımcı, erkenden emekli olabilmek için yapmış oldukları birikimlerini daha riskli olarak tabir edebileceğimiz kripto paralara yatırarak milyonlarca dolarlık zararla karşılaştılar.

Bu haberde bahsi geçen Avustralya'daki yatırımcılardan biri olan 50 yaşındaki Peter, yaklaşık $130.000'lık birikimini bu fonlara yatırdı. Bitcoin'in tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktığı dönemde, büyük kar etmesine rağmen, daha sonrasında başlayan düşüş sezonuyla beraber kendi ana birikiminden büyük tutarda zarar etti. Ancak Peter, bu haberde aktarılanlara göre hala bitcoin biriktirmeye devam ettiğini söyledi ve kriptonun emekliliğin yeni bir alternatifi olduğuna dair inancını koruduğunu belirtti.

Kripto paralar fiyat oynaklığı yüksek varlıklardır ve haber akışlarından çok çabuk etkilenebilirler. Yani olumlu bir haberde bir anda fiyatlar yükselebilir, olumsuz bir haberle fiyatlar hızlıca düşüş gösterebilir. Dolayısıyla fiyat oynaklığının bu denli yüksek olması, Peter'in yatırım serüveninde de olduğu gibi birikimlerinizin yüksek oranda değer kaybetmesine sebep olabilir. Yaşanmış bu olumsuz ve yaşamak istemeyeceğimiz olaydan bahsetmişken birçoğunuzun aklında "Peki kripto yatırımıyla emekli olmayı başarabilen biri yok mu?" sorusunun dolandığına eminiz.

Fortune kaynaklı habere göre, 35 yaşında Shiba Inu yatırımlarıyla erkenden emekli olan Rob, sadece emekli olmakla kalmadı.

Fortune dergisinin 3 Kasım 2021 tarihli haberinde bahsi geçen Rob isimli süpermarket depo müdürü, 2020 yılında Shiba Inu'nun Ryoshi takma adlı yaratıcısı tarafından yazılan broşürü okuyunca Shiba Inu'yu keşfetti ve 8 bin dolar değerinde yatırım yaptı. Shiba Inu'nun değerinin 2021 yılında olağanüstü bir şekilde artmasıyla beraber birikiminin değeri 5.7 milyar dolara kadar çıktı. Rob 35 yaşında yıllık 68 bin dolar kazandığı ve çok stresli olduğunu söylediği işini bıraktı ve erkenden emekli oldu. Kazandığı tutar çok büyük bir meblağ olsa da, parayı temkinli harcayacağını ve bir ev almak istediğini söyledi. Evli ve çocuk sahibi olan Rob, şaşkınlığını şu cümlelerle ifade ediyor:

"Geçmişte bir hayli yoksulluk çektim. Bu kadar param olmasının hayalini bile kuramazdım."

Tabii ki her Shiba Inu yatırımcısı, Rob kadar şanslı olamadı. Tarihi zirvesinden Rob ile aynı tutarda yatırım yapanlar, birikimini büyük ölçüde eritti ve belki de kripto para piyasasına olan inançlarını kaybettiler. Bu olay; bizlere, para piyasalarında doğru strateji ve planlamanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatıyor. Elbette para piyasalarında iyisiyle kötüsüyle, kazancı ve zararıyla birçok hikaye var. Ama Rob'un erken emeklilik serüvenini baz aldığımız zaman, kripto piyasasının emeklilik için alternatif bir şans olduğunu net bir şekilde ifade etmek gerekiyor. Ve son olarak bu şansınızı artırabilmek adina yapabileceğiniz şeyler hakkında birkaç ufak tavsiye verebiliriz.

Kriptodan emeklilik şansımızı artırmak için neler yapabiliriz?

Çeşitli eğitimlerle temel-teknik analiz öğrenebilir ve yatırımlarınıza bunlara bağlı olarak yön verebilirsiniz. Biraz daha açmak gerekirse, projeleri incelerken nelere bakmanız gerektiği konusunda bilgi birikimine sahip olmuş olursunuz.

Bütçe planlaması için bir yol haritası belirleyebilir ve buna bağlı olarak stratejiler geliştirebilirsiniz.

Psikoloji yönetimini iyi yapmamız gerekiyor. Bu alandaki bir eksiklik, yatırımlarımızı yanlış yönetmemize ve buna bağlı olarak zarar etmemize sebep olabilir.

Kriptolar yukarıda bahsettiğimiz üzere fiyat oynaklığı yüksek varlıklar olduğundan, haber akışlarından çok çabuk etkilenebilirler. Bu sebepten dolayı risklerimizi minimalize etmemiz gerekiyor. Olumlu-olumsuz haber akışını takip ederek yatırım stratejinizi buna bağlı olarak şekillendirebilirsiniz.

Bu içerik herhangi bir şekilde yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır.