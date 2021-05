Mark Zuckerberg'den Şaşırtan Bitcoin Paylaşımı

Mark Zuckerberg'in Facebook'tan yaptığı bir paylaşım, kripto para yatırımcıları arasında gündem oldu. Zuckerberg, bu paylaşımında kendi keçilerini paylaşarak, bu keçilerin isminin "Max" ve "Bitcoin" olduğunu söylüyorken, paylaşımda gizli mesajlar var gibi görünüyor.

Dünyanın en büyük sosyal medya şirketi Facebook'un kurucu ve hali hazırdaki CEO'su Mark Zuckerberg, Facebook hesabı üzerinden ilginç bir paylaşım yaptı. Geçtiğimiz saatlerde yapılan bu paylaşımda iki keçiye ait bir görüntü paylaşan Zuckerberg, bu keçilerin kendine ait olduğunu söyledi. Buraya kadar ilginç ve haber değeri taşıyan bir durum olmasa da görüntünün devamında yer alan açıklama, dikkate değerdi.

Mark Zuckerberg tarafından yapılan paylaşımlarda, görüntüde yer alan keçilerin isimlerine yer veriliyor. Buna göre Zuckerberg, keçilerine Max ve Bitcoin ismini vermiş. Zuckerberg'in özellikle de Bitcoin ismini neden seçtiği bilinmez ancak bu paylaşımın altında bazı gizli mesajlar yatıyor olabilir gibi görünüyor.

Zuckerberg, Facebook'un Bitcoin yatırımı yaptığını mı duyuracak?

Aslına bakacak olursak Mark Zuckerberg'in Bitcoin sevgisi uzun zamandır biliniyor. Hatta Facebook, şu sıralar unutulmuş olsa da uzunca bir süre boyunca kendi kripto para birimiyle gündemde kalmıştı. Görünen o ki Facebook CEO'su, yaptığı bu paylaşım ile Bitcoin sevgisini bir kez daha göstermiş oldu. Ancak, söz konusu paylaşımdaki mesele Zuckerberg'in Bitcoin sevgisinden daha farklı olabilir.

Keçi kelimesinin İngilizce çevrilmiş hali, "goat". Bazı kesimler, bu kelimeyi "the greatest of all time", yani "tüm zamanların en iyisi" ibaresinin kısaltması olarak kullanıyorlar. Öte yandan, yatırımcılar arasında kullanılan "max Bitcoin" ibaresi de konuyla ilgili başka bir husus. "Bitcon'lerinizi maksimize edin" anlamına gelen ibare, Zuckerberg'in paylaşımında "Tüm zamanların en iyisi Bitcoin'leri maksimize etmek" şeklinde mesaj verecek şekilde kullanılmış olabilir. Ancak bununla ilgili net bir şey söylemek ne yazık ki pek de mümkün değil.