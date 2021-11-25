Dünyanın en büyük bankası olan JPMorgan, yatırımcıların "Etherum mu, yoksa Bitcoin mi?" sorusuna bir cevap sundu. JPMorgan, Ethereum’un Bitcoin’den daha iyi bir tercih olabileceğini açıkladı.

Piyasa değeri açısından dünyanın en büyük bankası olan JPMorgan Chase, son zamanlara kadar kripto para sektörüyle ilgili olumlu olmayan yorumlar paylaşabiliyordu. Özellikle bankanın CEO’su Jamie Dimon, kripto paraların değersiz olduğunu düşündüğünü dile getirerek tepki toplamıştı. Fakat banka, kripto para sektörü hakkındaki fikirlerini ve değerlendirmelerini yayımlamaya devam ediyor.

JPMorgan, son yayınladığı raporundaysa kripto para yatırımcıları arasında da bir tartışma konusu olan ‘Bitcoin mi, Ethereum mu?’ sorusuna cevap olabilecek bir fikir sundu. Rapora göre Ethereum, yatırımcılar için Bitcoin’den daha iyi bir tercih olabilecek durumda. Ethereum, 2021 yılında %500’den fazla değer kazanmışken Bitcoin’deki artış %96 civarlarında.

Ethereum’un teknolojilerine güveniliyor:

Bunun yanı sıra JPMorgan, neden Ethereum’un daha bir seçenek olduğu konusunda farklı açıdan bir fikir de sundu. Banka, Ethereum’un temelinde yatan teknolojinin sunduğu faydalara dikkat çekti. Ethereum, günümüzde merkezi olmayan finans (DeFi) endüstrisinde ve aynı zamanda NFT’lerde halihazırda liderlik görevini üstleniyor. JPMorgan, Ethereum’un Bitcoin’e göre daha yüksek reel getirilere daha dayanıklı olduğunu da ifade etti.

Ethereum, yatırımcıların odağında:

Öte yandan Birleşik Krallık’ta Investing tarafından yapılan bir anket, yatırımcıların %52’sinin Etherum’a yatırım yapmayı planladığını gösteriyordu. Investing’ten Jesse Cohen, birçok kişinin ETH’nin fiyatının 2022’de iki katına çıkmasını beklediğini ifade etti. Bir yandan da Bitcoin’in yavaşlıyor gibi gözükmediğini, ana akımda kabul görme hızının önümüzdeki yıl daha fazla ivme kazanmasının muhtemel olduğunu ifade etti.