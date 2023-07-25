Yapay zekâlar aslında sosyal medyanın hayatımıza girdiği dönemden beri hayatımızda ancak son bir yıldır, üstün becerili ve üretken örnekleri sayesinde adını anmadığımız gün yok desek yeridir. İşte şimdi de yapay zekânın adını kripto para piyasalarına kazandıracak bir örnekle karşı karşıyayız: yPredict.

Kripto para yatırımı yapmak için en zor aşamalardan birisi doğru kararı vermektir. Bu yüzden ki çoğu küçük ve hatta büyük yatırımcı zarar eder, onların zararı doğru karar veren yatırımcılara kâr olarak yansır. Bu durum dünya ekonomisini belirleyen dolar ve altın gibi dövizler için de hisseler için de benzer şekilde işler.

Bir yatırım yapmadan önce yatırım yapılacak metanın bulunduğu pazar, pazarın büyüklüğü, rekabet, güvenilirlik, hacim, amaç, hedef… Bu liste böyle uzar gider. Dolayısı ile tek işiniz doğru yatırıma karar vermek bile olsa bunu aşmak zordur. Günümüzde bu zorluğu aşmak için yatırım danışmanları, danışmanlık şirketlerinin oluşturduğu bir sektör de var. Ancak artık yatırım danışmanlığını yapay zekalar da yapabiliyor.

Elbette her tahmininde %100 doğruluk garantisi yok ama yPredict isimli bu platform, yatırımcıların milyonlarca olasılığı hesaba katan yapay zekâ sayesinde daha tutarlı kararlar vermelerini sağlıyor:

Bilgisayar programcıları, yatırımcılar, borsa uzmanları ve analistler için geliştirilen bu platformun diğer projelere göre rekabet avantajı kendi doğasından kaynaklanıyor. Kullanıcılar için tahmine dayalı bir şekilde oluşturulan marketplace sayesinde, duygu analizi, teknik analiz, 25 ve üzeri sayıda grafik modeli tanıma desteği veriliyor. Kullanıcılar kendi tahminlerini marketplace’te paylaşıyor, her model için geçmişte hangi sinyalleri verdiği ve başarı oranları görülebiliyor.

Her kullanıcı, herhangi bir kripto paranın fiyatının daha sonra ne olacağını tahmin etmek için kendi modellerini geliştirebiliyorlar. Bu aşamada yapay zeka desteği kullanıldığı için benzer diğer projelere kıyasla çok daha doğru tahminler yapılması sağlanabiliyor. yPredict’in YPRED isimli tokeni ise 0,11 dolardan ön satışla YPRED token satın almak isteyenlere sunuluyor.

Bu içerik bilgi amaçlıdır ve bir yatırım tavsiyesi değildir. #işbirliği