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ChatGPT Plus Türkiye Fiyatlarına %100'e Varan Oranda Zam Geldi!

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ChatGPT Plus'ın mobildeki Türkiye fiyatlarına %100'e varan oranda zam geldi.

ChatGPT Plus Türkiye Fiyatlarına %100'e Varan Oranda Zam Geldi!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en popüler yapay zekâ uygulaması ChatGPT’nin gelişmiş özelliklere ulaşmanızı sağlayan ChatGPT Plus isimli bir aboneliği vardı. Bu aboneliğe TÜrkiye’den de erişmek mümkündü. Plus’ın fiyatları platforma göre değişiklik gösteriyordu. Şimdi ise tüm fiyatları tekte birleştiren büyük bir zam geldi.

ChatGPT Plus’ın web sitesindeki fiyatı 20 dolarken mobil tarafta daha uygun fiyatlara erişebiliyordunuz. Örneğin App Store’da 499,99 TL’ye, Android’de** 650 TL’ye alınabiliyordu**. Şimdi gelen **zam ise hepsini tek fiyatta birleştirdi. **

İçerikten Görseller

ChatGPT Plus Türkiye Fiyatlarına %100'e Varan Oranda Zam Geldi!
chat

ChatGPT Plus’a gelen %100 zammın ardından oluşan fiyatlar

chat

Abonelik Önceki fiyatı Yeni fiyatı
ChatGPT Plus 499,99 TL 999,99 TL

Yukarıdan da görebileceğiniz üzere ChatGPT Plus’ın fiyatı 999,99 TL’ye çıkarıldı. Bu fiyat, hem App Store hem de Android’de şu anda geçerli durumda. App Store tarafında %100’lük bir zamma tekabül ediyor. Web sitede ise 20 dolarlık fiyat devam ediyor.

Sadece Plus’a değil bazı diğer ücretlerin de fiyatları değiştirilmiş. Örneğin 7.999,99 TL değerinde olan ChatGPT Pro 20x’in fiyatı güncellemeyle 9.999,99 TL’ye çıkarılmış. ChatGPT Go’da ise bir değişiklik yok. 249,99 TL olarak sunulmaya devam ediyor.

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