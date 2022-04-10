Zaman zaman hayatımıza giren ve eğlenceli anlar yaşamamızı sağlayan videolar, bazen ilginç haberlerle de karşımıza çıkıyor. Tıpkı bir dönem oldukça popüler olan 'Tabut Dansı' videosu gibi...

NFT dünyasının giderek büyümesi ve neredeyse artık sosyal medyada gördüğümüz her şeyin NFT'ye dönüştürülmesi giderek daha yaygın bir hal alıyor. Geçtiğimiz günlerde de sizlerle, sosyal medyada bir kullanıcının elektrikli scooter fotoğrafını NFT'ye dönüştürdüğünden bahsetmiştik.

Yine benzer bir haber, bir dönem viral haline gelen başka bir paylaşımdan geldi. Omuzlarında tabut taşırken yaptıkları ilginç dansla, neredeyse her konuyla bağdaştırılan ve sayısız paylaşıma konu olan videoyu hatırlarsınız. Bir dönemi kasıp kavuran videonun şimdi tekrar gündeme gelmesinin sebebi ise görüntülerin NFT’ye dönüştürülmesi oldu.

NFT, 327 ETH (1 milyon dolar) karşılığı satıldı

Pandemi sürecinde hayatımıza giren çok sayıda popüler video olmuştu. Bu videolardan belki de en akılda kalanı ise 6 tabut taşıyıcısının, Tony Igy'nin Astronomia adlı şarkısıyla omuzlarındaki tabutla dans ettiği videoydu. Neredeyse tüm dünyayı etkisi altına alan video, içinde yer alan Benjamin Aidoo ve videoyu YouTube’a yükleyen Matthew ‘DigiNeko’ Odrick’in çalışmalarıyla NFT’ye dönüştürüldü ve Foundation’da açık artırmaya sunuldu.

Videonun NFT’sinden elde edilecek gelirin yüzde 50’sinin ise Ukrayna’daki savaş mağdurlarına destek olmak amacıyla bağışlanacağı açıklandı. Açık artırma başladıktan kısa bir süre sonra da ilk satışı gerçekleşti ve bir kişi 327 ETH (yaklaşık 1 milyon dolar) ödeyerek NFT’yi satın aldı. Bir dönem hepimizi güldüren ve eğlenceli anlar yaşatan videonun NFT’ye dönüştürülüp savaş mağdurlarına destek verilmesi amacıyla gelirlerinin bağışlanması, çok sayıda kişiden övgü topladı.